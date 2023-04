Jutalmat kaptak az Újbudán meggyilkolt rendőr életéért küzdő mentősök

A Rendőrség Napja alkalmából pénteken Terdik Tamás rendőr vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya dicséretben, valamint jutalomban részesítette a négy kiváló mentődolgozót, akik a januárban halálra szúrt fiatal rendőr életét próbálták megmenteni. A vezérőrnagy köszönetet mondott a kiváló mentősöknek „akik a lehetetlent is megpróbálták”.

A díjátadóról az Országos Mentőszolgálat számolt be a Facebookon. Mint írták, a Központi Mentőállomás egyik rohamkocsija január 12-én riasztást kapott a mentésirányítótól, amely így hangzott:

Szíven szúrtak egy rendőrt, eszméletlen!

A mentőautó pár percen belül már a helyszínre is ért. Ezután „heroikus küzdelem kezdődött Baumann Péter életéért. Olyan beavatkozásokra került sor, amikhez elengedhetetlen volt a szakmai rutin és az ezzel járó precizitás” – idézték fel a tragikus eseményeket.

„A kórházban már azelőtt várták a sebesült rendőrt, mielőtt a mentő elhagyta volna a helyszínt. Még a kórházba szállítás alatt, a mozgó mentőautóban is küzdöttek érte a szakemberek, az életét mindezek ellenére sem lehetett megmenteni” – olvasható a bejegyzésben, amelyet azzal zártak: „Tegnap a Rendőrség Napja alkalmából dr. Terdik Tamás rendőr vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya köszönetét fejezte ki, amiért bajtársaink a lehetetlent is megpróbálták és dicséretben, valamint jutalomban részesítette a négy kiváló mentődolgozót, akik azóta is ugyanilyen példás elszántsággal szolgálják hivatásukat”.

Az Indexen korábban megírtuk, hogy februárban a rendőrgyilkosság ügyében intézkedő rendőrök is jutalmat kaptak – összesen ötmillió forintot – szolgálatukért.

Az üggyel kapcsolatban nemrég derült ki, hogy a két másik rendőrt is megsebesítő elkövető, Sz. Szilárd autójában autójából egy félméteres bozótvágó kés is előkerült, vagyis nem állt tőle távol a fegyveres vérontás.