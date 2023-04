Budapest alatt 16 méterrel van az ország legszigorúbban őrzött kincstára

A Szépművészeti Múzeum, a Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum festményeinek és szobrainak ad helyet az ország legszigorúbban őrzött kincstára, amelyet Budapest szívében, a felszín alatt 16 méterrel őriznek az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) termeiben. A kincstárban Renoir, Monet és Toulouse-Lautrec műtárgyai is helyet kaptak.

A gyűjteményről csupán egy maroknyi ember gondoskodik. Az OMRRK igazgatója és főosztályvezetője, Kónya Béla elmondása szerint összesen 130 ezer műtárgy raktározását tudják megoldani a létesítményben. A Fókusz riportjában az igazgató hozzátette, hogy a kincseket speciális berendezések védik, így ha a raktárban tűz ütne ki, egy különleges technikával oltanák el a lángokat, víz nélkül. Az igazgató azt is elárulta,

A LÉTESÍTMÉNY LEGMÉLYEBB PONTJA 16 MÉLYEN TALÁLHATÓ, AHOVÁ EGY KILENCEZER KILOGRAMM TEHERBÍRÁSÚ LIFTTEL LEHET ELJUTNI.

Megjegyezte: a Budapesten található gyűjtemény értéke felbecsülhetetlen.

Az épületben a tároláson kívül restaurálással és műkincskutatással is foglalkoznak; a restaurátorok munkájához világszínvonalú technika nyújt segítséget. Az egyik restaurátor, Mikó Edit elmondta, elővigyázatosak, sokszor maszkban dolgoznak, ugyanis olyan vegyszereket és oldószereket használnak, amelyeknek egészségkárosító hatásuk lehet. A maszkhasználaton kívül azonban egy elszívó is segít abban, hogy a káros anyagokat, port és vegyszergőzöket kivonja a levegőből. Amennyiben bárki savas vagy lúgos anyagot öntene magára véletlenül, egy vészzuhany is található a helyiségben, amelyet használhat. A létesítmény igazgatója szerint azonban erre eddig nem volt szükség.

A restaurátorok munkáját segíti Horváth Mátyás, aki a fotódiagnosztikai területtel, a műtárgyak vizsgálatával foglalkozik. Elmondása szerint sok esetben derülnek ki olyan dolgok, amiket szabad szemmel nem lehetne észrevenni, de a technikának köszönhetően láthatóvá válnak.

Arra a kérdésre pedig, hogy milyen anyagot használhatott eredetileg az alkotó, mikroszkóp segítségével kapnak választ. De vizsgálhatják akár röntgennel is, ezek kis teljesítményű gépek, amelyek nem bocsátanak ki egészségre káros mértékű sugárzást.

A Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Baán László a létesítményről elmondta, ez EU-ban ez az egyik legnagyobb ilyen intézmény. Két hasonló van még Európában, az egyik Londonban, a másik Szentpéterváron.

