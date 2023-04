Patkánytanya lett egy játszótérből Hódmezővásárhelyen

A lap szerint környéken élők felháborodtak, féltik a gyerekeket, aggódnak a közegészségügyi veszélyek miatt.

Tarthatatlan, ami a Szabadság téren van, miért nem törődik ezzel a város? Ezek a patkányok mindenféle betegséget terjesztenek, miért nem irtják ki őket?

– tette fel a kérdést a lapegyik olvasója.

A Promenad24 információi szerint az elhanyagolt park miatt többen az önkormányzathoz fordultak, mivel tarthatatlan az az állapot, hogy az ide-oda ugráló patkányok között kell játszani a gyerekeknek.

A helyiek videón is rögzítették, hogy a patkánycsalád milyen otthonosan érzi magát a Szabadság téri játszótéren, mivel komplett üregrendszert építettek ki, vagyis már régebb óta a területen tanyáznak.

Egy Promened24 egy másik olvasója eközben arról számolt be, hogy a kártékony állatok már a lépcsőházakba is bejutottak, többen a konténer szemetesek alól ugrottak ki. Mint írják, a gyerekek is félnek a patkányoktól.