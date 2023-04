Mesterlövészeket és helikoptereket is bevetnek Budapesten Ferenc pápa miatt

Folyamatosak a katolikus egyházfő budapesti látogatásának biztonsági előkészületei. Ferenc pápa látogatásának helyszínein, valamint az oda vezető utakon minden kandelábert és csatornahálózatot átvizsgálnak és a csatornafedeleket is lehegesztik. A szentatya itt-tartózkodása alatt mesterlövészek dolgoznak majd, és a légirendészet is jelen lesz.

Ferenc pápa látogatásának helyszínein, az oda vezető utakon, sőt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Szent István-bazilikához vezető három lehetséges úton még a csatornafedeleket is lehegesztik és a kandelábereket is ellenőrzik – írja a Magyar Nemzet.

A pápalátogatás által érintett útvonalak mentén részben már át is vizsgálták a csatornahálózatot robbanóanyag, illetve fegyverek után kutatva. A lap beszámolója szerint az ellenőrzések azonban továbbra is tartanak, és a legtöbb szakaszon bombakereső robotokat alkalmaznak, de ahol tudnak, ott személyesen is ellenőriznek a Terrorelhárítási Központ (TEK) tűzszerészei.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Ferenc pápa az előre kijelölt útvonalak közül melyiken fog végül megérkezni pénteken a belvárosba. A végső döntést csak a szentatya repülőgépének landolása után hozzák meg. Az útvonalak mindegyikén ezért nemcsak a csatornákat, hanem a kandelábereket, illetve a közlekedési lámpákat tartó oszlopokat is ellenőrzik, mivel üregesek.

A látogatással érintett területeken a lakókat, a környező házakat és épületeket is alaposan átvizsgálják, és várhatóan egyes utakat, sőt városrészeket is lezárhatnak egy adott időszakban.

Ferenc pápa itt-tartózkodása alatt mesterlövészek dolgoznak majd, és a rendőrség légirendészete is végig jelen lesz. Így helikopterek és drónok hada figyeli majd az érintett helyszíneket.

A belváros és a kiemelt helyszínek, tehát a bazilika vagy a Kossuth tér felett repülési tilalom van érvényben, drónt sem lehet röptetni, hiszen a rendőrség ezúttal is földre kényszerít vagy megsemmisít minden idegen drónt.

A tömeghelyszíneket, mint például a Kossuth teret, illetve a bazilika előtti Szent István teret csak többszöri átvizsgálás után lehet majd megközelíteni.

Ferenc pápa a világ legveszélyeztetettebb vezetői közé tartozik. Külföldi útjain a helyi hatóságokkal és titkosszolgálatokkal együttműködő Svájci Gárda elit egysége, valamint a vatikáni rendőrség 140 tagja, köztük húsz terrorelhárító védi.

(Borítókép: Ferenc pápa 2021. szeptember 15-én Szlovákiában. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)