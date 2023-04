Viharos széllel és jégesővel indul a hét, az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Hétfőre megnövekszik a felhőzet, és több hullámban sokfelé kell számítani esőre, záporokra, több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, néhol apró szemű jég is eshet. A változó irányú szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak – írja az Időkép.

Fotó: Időkép

Hajnalban 4 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, viszont a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország összes vármegyéjére kiadta az elsőfokú, citromsárga figyelmeztető jelzést zivatar miatt,

és egészen a késő éjszakai órákig kitarthat a zivatartevékenység.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hidegfront érkezik

Hétfőre hidegfront érkezik, de kezdetben keleten még gyenge melegfronti tünetek is jelentkezhetnek. A hidegfrontra érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás-ingadozás és keringési panaszok is előfordulhatnak.

A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A keleti tájakon a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében a nap első felében migrén, dekoncentráltság, fáradtság, bágyadtság, vagy akár szédülés, rosszullét is előfordulhat, majd délután már ott is a hidegfronti tünetek kerülhetnek előtérbe.

Nehéz nap vár a szívbetegekre és a keringési rendszer betegségeivel élőkre, így ők lehetőleg kerüljék a nehéz fizikai megterhelést. Alacsony lesz a hő- és komfortérzetünk, a felhős idő lehangoltságot, kedvtelenséget okozhat. Nő a megfázásveszély, ezért ajánlott a réteges öltözet.

