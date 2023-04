Orbán Viktor: Van még mit javítani az iskolarendszeren, de ne becsüljük alá

Orbán Viktor a Hungexpón rendezett XVI. Szakma Sztár Fesztivál nyitóbeszédét azzal kezdte, mindig örömmel jön ide, és otthon érzi magát, „ennek az lehet az oka, hogy van néhány tulajdonság, amely közös, illetve közös kell hogy legyen, a diákokban, oktatókban és a miniszterelnökökben. Elvégre az államvezetés is egy szakma. Szakma is.”

Az első közös tulajdonságnak a kíváncsiságot nevezte, azt a képességet, amelynek segítségével egy-egy problémát mindig képesek új nézőpontból megvizsgálni.

A második a kreativitás, keressenek megoldást a problémára.

A harmadik a kitartás, enélkül egy-egy nehézség vagy kudarc után félbehagynák az egészet, „de mi, szakmunkások, mindig újra és újra nekimegyünk a problémának”.

A negyedik fontos képesség az együttműködés. Egyedül, család, tanárok, barátok és kollégák nélkül senki nem tud maradandót alkotni.

Orbán Viktor azt kérte, hogy ezt a négy pontot jegyezzék meg a diákok.

A miniszterelnök kifejtette:

A magyar közéletben szokás leminősíteni és szapulni az iskoláinkat, az iskolarendszerünket, persze lehetne jobb is, és van is még mit javítani rajta, de ne becsüljük alá se. A magyar diákok sikere itthon és a nemzetközi mezőnyben egyben a magyar oktatás dicsérete is, ebben külön elismerés illeti a tanárokat.

Orbán Viktor felidézte a pápa egyik megjegyzését is, amit jókedvében mondott. Megkérdezték a pápától, hányan dolgoznak a Vatikánban, ő pedig azt válaszolta, hogy „körülbelül a fele”. A miniszterelnök aláhúzta: Magyarország akkor boldogul, ha mindenki dolgozik, és jól dolgozik. Kitért arra is, hogy Krisztus szakmunkás, ács volt.

A kormány folyamatosan megújítja a szakképzést – folytatta Orbán Viktor, hozzátéve: az oktatók, tanulók és szüleik nyitottak a változásokra, javulnak a tanulmányi eredmények, tíz, általános iskolát elvégző diákból ma már hat a szakképzésben folytatja, a legnépszerűbb iskolatípus a technikum, „ez az iskolarendszer igazi fokmérője”.

A miniszterelnök Márai Sándort idézve elmondta, „mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről jöttél”, ma már a Kárpát-medencében együtt vannak jelen a nyugati és keleti cégek a magyar vállalkozásokkal.

A magyar szaktudással, szervezőképességgel és akarattal képesek olyan országot építeni, ahol jó, és önöknek is jó lesz élni, dolgozni, családot alapítani és gyerekeket nevelni. Ha körül is néznek a világban, ami jó dolog, mindig érdemes hazajönni, csak itt vagy otthon, csak ez a te hazád, csak itt van magyar jövő

– mutatott rá Orbán Viktor.

Parragh László beszólt az ellenzéknek

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszédében kifejtette, hogy olyan eredményeket értek el, amelyekről illik beszélniük. Az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy a magyar vállalatok részéről kiemelten fontos az igény a szakmunkások iránt, a szakmájukat értő munkatársak iránt, a cégek is érdekeltek ebben, maguk is képeznek.

Parragh László úgy látja, mára a gazdaság sikerének egyik kulcsa az, hogy a gazdasági igények egyre közvetlenebbül beépülhetnek a képzés és oktatás területére, keresletvezérelt piac van, ahol folyamatosan változik a cégek igénye a tudás tekintetében, ezt az igényt követniük kell a képzés alakításában.

Az állításuk az, hogy soha nem fog véget érni a szakképzés reformja, mert a piaci igényekhez igazodik. Korábban abban állapodtak meg a miniszterelnökkel, hogy lebontják azokat a határokat, amelyek a szakképzés és a felsőoktatás között vannak, megteremtik annak a lehetőségét, ha valamelyik fiatal jól csinálja, amit csinál, és szereti is, legyen lehetősége bekerülni a felsőoktatásba.

Parragh László azt is elmondta, hogy a felnőttképzésben is pozitívak a számok, egyre többen döbbennek rá arra, hogy a megszerzett tudást tovább kell vinni. Ebben a kamarának is fontos szerepet tulajdonít, mert megfogalmazzák a gazdaság szereplőinek igényeit, ezeket eljuttatják a kormányhoz, megkeresik azokat a közös pontokat, ahol be kell avatkozni.

A kamara elnöke beszédében odaszúrt az ellenzéki politikusoknak is:

Nem mindenki érti a kamara működését. Van néhány gyengén képzett, másodosztályú politikus a parlamentben, akik úgy gondolják, hogy amikor azt mondják, a kamara nem csinál semmit, nem bántanak meg több tízezer embert. Őket is érdemes tájékoztatni arról, és eljönni ide, megnézni, hogy milyen egy ilyen rendezvény.

Parragh László kiemelte, öt évvel ezelőtt akkumulátorgyárról senki nem beszélt az országban, ma ez az egyik kulcskérdés, ahogy olyan szakmák is vannak, amelyeknek tíz-húsz éve a létezésükről sem tudtunk, most pedig itt vannak a nyakunkon.

A munkaerőhiányról leszögezte, most a belső utánpótlás helyszínén vannak, a szakképzett fiatalok be fognak lépni arra a piacra, ahol előre tudják vinni Magyarország sorsát, itt a legjobbak versenyeznek.

Parragh László arra emlékeztetett, hogy 12 év alatt 2,5-szeresére emelkedtek a bérek, a szakmunkás-bérminimum 3,5-szeresére emelkedett, a polgári történelem pedig azt mutatja, hogy azok a fiatalok, akik megtanultak egy szakmát, és gyakorolják azt, biztonságot, jólétet tudnak adni a családjuknak.

A szakma a biztos megélhetéshez vezet

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részéről Süle Katalin hangsúlyozta, erős nyomatékot ad az eseménynek Orbán Viktor jelenléte, ez azt üzeni, hogy a szakképzett munka megbecsülésére számíthatnak Magyarországon.

Kitért arra is, hogy vonzóvá kell tenni a szakképzést a fiataloknak, amit azért tart fontosnak, mert „Magyarországon a szakképzés és egy szakma a biztos megélhetéshez vezető utat is jelenti”. Összesen huszonegy agrárszakmában tudják bemutatni az innovációt és jövőképet.

