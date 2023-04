Hamarosan megszólal Orbán Viktor, a pedagógusoknak is üzenhet

Beszédet mond Orbán Viktor a XVI. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján hétfő délelőtt Budapesten. A miniszterelnök immár kilencedik alkalommal vesz részt a rendezvényen.

A kormányfő egy évvel ezelőtt a Hungexpón rendezett eseményen mondott köszöntőjében úgy fogalmazott: „A munkának és szakmunkának van jövője Magyarországon, akinek van tudása és szakmája, illetve kellő bátorsága, hogy mindezt felhasználja, annak nincs mitől tartania a nehezebb időkben sem.”

Orbán Viktor akkor nemcsak a fiataloknak, hanem a pedagógusoknak is üzent. Mint mondta, a sok fontos és hangzatos eredmény „nem jöhetett volna létre az önök munkája nélkül”. A magyar szakmunkások hazai és nemzetközi eredményei tanúskodnak róla, milyen kiváló oktatók és pedagógusok dolgoznak a magyar szakképzési rendszerben – vélekedett. Hozzátette: köszönet illeti őket az áldozatos munkájukért.

A miniszterelnök várhatóan idén is üzenhet a tanároknak. Mint ismert, már több mint egy éve folyamatosak a tiltakozások a hazai iskolákban, azonban míg korábban a tanárok elsősorban a magasabb bérekért, a terhek csökkentéséért és a sztrájkjog helyreállításáért küzdöttek, most már a státusztörvény-tervezet elengedését – vagy minimum új alapokra helyezését – is kérik. A pedagógusok ezért hétfőn újabb sztrájkot hirdettek, amit egy tüntetéssel zárnak le délután. Az erről szóló folyamatosan frissülő cikkünket itt olvashatja. Orbán Viktor beszédét az Index is figyelemmel kíséri majd.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)