Horváth Csaba: Finom jelzésekkel üzent nekem a DK

Nincs B tervem a jövő évi önkormányzati választások utáni időszakra, úgyhogy maradjunk annyiban: folytatom – mondta az Indexnek adott interjúban Horváth Csaba zuglói polgármester. Végigvettük a politikussal az aktuális ügyeket, megvizsgálva, mire jut pénz és mire nem. Az MSZP budapesti elnökeként arról is beszélt, mennyit ér ma ténylegesen a szocialista párt.

Zugló vezetőjét lapunk kérdezte többek között a

polgármesteri vállalásainak teljesüléséről;

a kerületben zajló magánerős óriásberuházásról;

a csökkentett tartalmú önkormányzati fejlesztésekről;

a kenőpénzek állítólagos átvétele miatt vele szemben indított ügyészségi eljárásról;

továbbá a jövő évi önkormányzati választásokról.

Múlt hónapban mutatta be a zuglóiak előtt a Bayer Construct a kerület legnagyobb volumenű ingatlanberuházási tervét, és láthatóan nem váltott ki osztatlan lelkesedést a jelenlévőkből. Önnek mi a személyes véleménye a fejlesztésről?

Azt hiszem, a jelenlévőket megnyugtatta, hogy a kezdeti tervekben szereplő 4000 lakással szemben csak 168 lakás épül. Ez a környéken épülő lakásoknak csak a töredéke.

Csakhogy 150 ezer négyzetméter irodafunkció is helyet kap az akár nyolc emelet magas épületkomplexumban. Egy kertvárosias környezetben ez önnek rendben van?

Az én személyes véleményemet tegyük félre, de a 3-5 emeletes épületek környezetét barokkos túlzás kertvárosiasnak nevezni. Sajnálatunkra a beruházás a kormányzati kiemelése okán rendelkezik minden építési engedéllyel, az önkormányzat szándékától függetlenül és akaratától eltérően is.

Rendben, tegyük félre, de akkor legalább a kerületi főépítész álláspontját ossza meg velünk!

Nyilván ő azt mondja, hogy jobb lenne kisebb beépítés, de azt hangsúlyoznom kell, érdemben nem befolyásolhatjuk, hogy mi épüljön. Akár tetszik, akár nem, ez a beruházás megvalósul, nekünk csak a kármentés feladata jutott. A Bayer csak azért ül velünk tárgyalóasztalhoz, mert érdeke, hogy a telekhatáron kívüli terület is megújuljon, jól nézzen ki.

A beruházás környezetének megújítása valóban közösségi érdek is, ezért is szoktak erre településfejlesztési megállapodást kötni. A Bayer azonban csak akkor írna alá ilyent önökkel, ha lezárnák a velük szemben indított különböző önkormányzati szabálysértési eljárásokat.

Valóban vannak még kisebb – például közterület-foglalással kapcsolatos hatósági ügyek, de a beruházást érdemileg akadályozó eljárás nincs. Korábban minden jogi lehetőséget kihasználtunk azért, hogy ennek a fejlesztésnek gátat szabjunk; elmentünk egészen az Alkotmánybíróságig. 2006-ban a zuglói önkormányzat adta el ezt a telket, plázaépítési célból, azóta sok minden változott. A terület fejlesztése nem kérdéses, teljesen ellehetetleníteni nem tudjuk és nem is akarjuk. Amiről tárgyalhatunk, az a telekhatáron kívüli terület közcélú megújítása. A beruházó másfél éve felállt a tárgyalóasztaltól, amikor elindítottuk a pereket, de mára sikerült újra megteremteni a párbeszéd feltételeit.

Válságok és elvonások

2019-es megválasztásakor azt nyilatkozta, hogy fel kell építeni Zugló közigazgatási és kulturális városközpontját a Bosnyák téren. Volt rá közel négy évük, de még mindig itt a Pétervárad utcában beszélgetünk. Még el sem kezdődött az építés. Miért?

Azt azért ne feledjük, hogy közben volt két nagy válság, egy két évig tartó Covid az azt megfűszerező gazdasági válsággal, most pedig nyakig benne vagyunk egy háborús, inflációs és energiaválság sűrűjében. Ezenfelül számottevő kormányzati elvonások is sújtották Zuglót, megemelkedett a befizetendő szolidaritási adó, amivel 12 milliárdos veszteséget okoztak kerületünknek. Ekkora összegből az új városközpont megépülhetett volna. Ha tehát felelőst keresünk, akkor itt érdemes kutakodni.

Azért a Fővárosi Önkormányzatot se felejtsük ki, hisz a Bosnyák téri piac átépítéséhez nem adta meg a tulajdonosi hozzájárulást. Ön szerint miért?

Ennek – mondjuk úgy – egyfajta politikai oka volt, nem a Fővárosi Önkormányzat nem akarta megadni, de ez a kérdés azóta rendeződött, ma már ilyen típusú politikai akadály nincs.

Mégis megadták az engedélyt?

Meg fogják adni, a májusi közgyűlésre megy majd be az indítvány.

Mondjuk ki, a fővárosban a DK revansot vett, miután ön elvonta a DK-s alpolgármestere, Horváth Zsolt hatásköreit. Akkor most visszaadta?

A lényeg az, hogy minden létező nézetkülönbséget tisztáztunk, és egyetértésben visszük a Bosnyák tér fejlesztési projektjét tovább. Már az ötödik ciklus városvezetése ígéri meg a zuglóiaknak azt, hogy a Városközpont projekt megvalósul. Most odáig jutottunk el, hogy a koncepcióterv elkészült, erről a helyiek egy konzultáció keretében a véleményüket is elmondhatták, és 90 százalék körüli volt a támogatottsága.

Sokakat azonban ez a zuglói konzultáció a kérdésfeltevései alapján pont a NER nemzeti konzultációs propagandájára emlékeztette.

Lehet ezt mondani, de minden kutatásunkban feltesszük azt a kérdést, hogy továbbra is akarja-e ennek a Városközpontnak a megvalósítását, és minden esetben kétharmad feletti a támogatottsága. Persze annak a hangos kisebbségnek a véleményét is figyelembe kell venni, amely egy fórumon elmondja, hogy ott ne épüljön semmi. Jelenleg vizsgáljuk, hogy egy helyszínen meg tudjuk-e építeni a szakrendelőt és a közigazgatási centrumot.

A vállalások teljesülése

Nem találtam meg a 2019-es polgármesterjelölti programfüzetét, de érdekelne, hogy melyik vállalását tekinti „zászlóshajójának”, már ami meg is valósult?

Ilyen a Rákospatak revitalizációja az Egressy út és Miskolci út közötti szakaszán, ez tehát pipa, de nem azt jelenti, hogy a Rákospatak megújításában ne kellene további szakaszokkal foglalkozni. A referenciaszakasz mindenesetre elkészült.

Mekkora ez a szakasz?

Körülbelül egy kilométer.

Úgy emlékszem, egy kisebb hidat is terveztek oda…

Egy gyalogos hidat, igen. Jelenleg tervegyeztetés zajlik, tehát a kivitelezése még folyamatban van.

Zugló a korábbi években 11 milliárd körüli iparűzési adóbevétellel számolhatott évente, idén viszont már 16 milliárddal. Ez a plusz 5 milliárd azért nagyobb mozgásteret ad, nem?

Igen, ha nem tekintenénk azt, hogy az elmúlt időszakban volt némi infláció. Az építőipari árak esetében ez 50 százalékos növekedés, és ugyanennyi az élelmiszeráraknál is.

A központi költségvetésbe fizetett, ellenérték nélküli szolidaritási adónk idén 3,3 milliárd.

A plusz adóbevétel tehát kisebb, mint a költségnövekményünk. Terveink vannak, minden évben 10 milliárddal többet tudnánk elkölteni, mint amennyink van, az említett körülmények azonban a beruházások volumenét visszafogják. Ugyanakkor idén befejezzük a 14 lakásos Ökoházat a Mexikói úton, májusban lesz a műszaki átadása, a lakók a kulcsokat augusztusban vehetik át.

A 2017-es eredeti terveken egy új építésű, 28 lakásos ház szerepelt a Gizella úton. Hogy lett ebből egy Mexikói úti romos épület felújítása feleannyi lakással?

Szerkezetileg visszabontottuk és bővítettük is, de az tény, hogy nem egy 50 százalékos építőipari árrobbanás összegeivel számoltunk. Emellett az unió 1,5 milliárdos forrása rengeteg olyan úgynevezett szoft elemet tartalmazott (előkészítés, közösségi tervezés), amely évekkel elhúzta az időt, majd erre jött rá a Covid, ami összességében meghiúsította az uniós forrásból történő eredeti tervek megvalósítását. A támogatási összeg egy jelentős részét vissza fogjuk fizetni, mert nem tudtuk időben az eredeti célra felhasználni.

Zuglóban a 90-es évektől vállalkozó látja el a park fenntartást, ami egyesek szerint így százmilliókkal többe kerülhet a kerületnek, mintha maga is vállalna ebben feladatot. Átvilágítást is kezdeményeztek ez ügyben. Mi derült ki a szakértői anyagból?

Szerepvállalásunk a parkfenntartásban rendkívül nagy beruházással járna. Nehéz versenyezni azzal, hogy míg egy kertészeti cég a kapacitásait egész évre el tudja osztani, az önkormányzat leginkább tavasszal és ősszel használná csak a kertészeti gépeit és erőforrásait, azaz sok lenne a kihasználatlan idő. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem által készített vizsgálati jelentést április 30-áig kell megkapnunk, a májusi testületi ülésen fogjuk megtárgyalni. Az előzetes adatok alapján úgy tudom, nem támasztja alá a jelentés, hogy érdemi megtakarítást eredményezne ennek a feladatnak az önkormányzaton belüli ellátása.

Nyilvánosak a döntések

Zugló vagyonkezelő cégének felügyelőbizottságában nem biztosítottak helyet sem a Fidesznek, sem a Civilzugló Egyesületnek, így nincs olyannak rálátása, aki el is mondaná, hogy a cég átvilágítását követő karcsúsítási előírások megvalósultak-e.

A felügyelőbizottság döntései nyilvánosak. Ettől függetlenül el tudom mondani, hogy részben már megvalósultak, de a hatékonyságjavítás egy folyamatos munka. A következő testületi ülésen kapunk majd a menedzsment részéről egy átfogó tájékoztatót az eddig elvégzett munkáról.

Az átvilágítás nem igazolta azt a véleményt, amelyet egyesek hangosan képviseltek, hogy itt csőstül folyt volna ki a pénz, ez inkább csak egy politikai hipotézis volt.

A kisebb szervezeti átalakítások azt mutatták, hogy a szervezet rugalmassága növelhető, viszont ez anyagi megtakarítással nem járt. Én már a bürokráciacsökkentést is eredménynek tartom.

A különböző ügyvédi irodákkal jogi tanácsadásra, jogi képviseletre kötött szerződések érintetlenül maradtak?

Nézze, ennél a hat megbízási szerződésnél összesen évi 30 millió forintról beszélünk. Persze le lehetne ezt egyszerűsíteni egy ügyvédi irodára, ám attól még a feladatok maradnak, érdemi megtakarítást nem eredményezne.

A Központi Nyomozó Főügyészség tavaly februárban a zuglói parkolás üzemeltetéséből származó kenőpénzek átvételével gyanúsította meg önt. Mi történt az ügyben azóta?

Eltelt 15 hónap, de az eljáró ügyészségnek semmilyen mondandója nem volt az ügyben, még az ügyvédi felszólító leveleinkre sem válaszolnak. Azóta, hogy a tavalyi választások elé mértani pontossággal beélesítették a történetet, semmi nem történt. Ez mások számára is csak azt az érzetet erősíti, hogy politikai érdekből született blöffről van szó.

Ha a politika mozgatja a szálakat, nem tart attól, hogy a jövő évi választások előtt újra előkerül Fuzik Zsolt, önt pedig vezetőszáron kísérik…?

Hazudni bármit lehet, de letartóztatáshoz azért előtte valamilyen bizonyítékot is fel kellene mutatni, amivel el tudják bábozni a hazugságaikat.

Önről is lehet azt hazudni, hogy pedofil, noha semmilyen összeütközésbe nem került soha a törvénnyel. Én magam kértem egyébként a szembesítést Fuzikkal, de ezt sem teljesítette az ügyészség.

Zuglóban az LMP-t még mindig saját koalíciós partnerének tekinti?

Természetesen még most is. Miért?

Mert képviselője, Vida Attila, aki a XIV. kerület lakhatási tanácsnoka is, nem szavazta meg a kerület költségvetését.

Ez egy olyan egyszeri hiba volt, ami után még aznap leültünk a koalíciós partnerekkel. Arra tekintettel, hogy Vida eddig mindig támogatta a városvezetést, a belső konfliktusok elrendezésében is partner volt, számára egy speciális „menlevelet” szavaztunk meg ebben az ügyben. Ez egy egyszeri, különböző hangulati elemekkel átszőtt, megismételhetetlen eset volt.

Bejelentette, hogy újra elindul a polgármesteri székért. Itt Zuglóban vagy a II. kerületben?

Zuglóban. Szokták mondani, hogy Guinness-rekorder vagyok, hiszen én vagyok tudomásom szerint az egyetlen, aki két azonos szinten lévő település polgármestere is volt már. A kerületiből lett főpolgármestereket ne számítsuk ide.

Akkor meg kell kérdeznem, van még olyan fővárosi kerület, amely olyan közel áll a szívéhez, mint Zugló vagy a II. kerület?

Van, de ott nincs polgármesteri ambícióm. Fiatalabb éveimben sok kerületben laktam, szeretem azokat a részeket is, mondhatni körbelaktam a várost.

A zuglói MSZP-frakciót az itteni elnök, Tóth Csaba rakta önnek össze, amelynek tagjai aztán többször le is szavazták önt a testületben. Nem tervezi hogy belép a helyi pártszervezetbe?

Nincs ilyen szándékom. Együtt tudok velük működni, egyébként pedig egy zuglói tagságnál erősebb, hogy én vagyok a budapesti elnöke a Magyar Szocialista Pártnak, nincs szükség arra, hogy egy lokális pártkártyát is kihúzzak.

Mi lesz itt jövőre?

Milyen a többi zuglói párttal a viszony? Lesz 2024-ben itt előválasztás?

A mi kapcsolatunk jó, de a helyi pozíciókat érintő egyeztetések még az én budapesti elnöki szintemnél is magasabb fórumokon folynak.

Abban országos szinten egyetértés van, hogy a 2019-ben sikeresen szereplő ellenzéki kerületek, illetve azok vezetői folytassák a munkájukat.

Sőt ennél is továbbmennék, hisz a sikeres egyéni képviselők ügye legalább ennyire fontos. A polgármesterek akkor tudnak eredményeket felmutatni, ha testületi többségük van. Én azon vagyok, hogy ők is újrázhassanak.

A fideszes vezetésű kerületekben hogyan választanak majd polgármesterjelölteket?

Erre két modell is létezik. Egyrészt vannak olyan kerületek, ahol kiemelkedett egy helyben jól beágyazott szereplő, aki vitán felül a legalkalmasabb jelölt lehet – ilyen például a XVII. kerületben Lukoczki Károly. Nem is tudok rajta kívül mást abban a kerületben, aki sikerrel vehetné a jövő évi akadályt és ambicionálja az indulást. Van azonban, ahol több jelölt is van – ilyen az V. kerület. Ha közülük senki nem emelkedik ki, illetve ha nincs konszenzus egyikük közös jelölése mögött sem, ott előválasztást érdemes tartani.

Izgalmas kerületnek ígérkezik Ferencváros. A független Baranyi Krisztina mögött már felsorakozott az LMP, a Kutyapárt és a Párbeszéd is. Számíthat az MSZP támogatására is?

Valóban egyeztettünk polgármester asszonnyal, és kicsit sincs ellenünkre az ő újraindulása. Biztos vagyok benne, hogy meg fogunk tudni állapodni az ő támogatásáról.

Érzékeli a DK többi pártra gyakorolt, szokatlanul erős szívóerejét? Önt például megkeresték valamilyen ajánlattal?

Érdemi ajánlat nem volt, már úgy értem, hogy…

Nem volt megfelelő?

Ha arra gondol, hogy leültek velem szemben és azt mondták, hogy át kellene jönni, ilyen nem volt.

Ennél sokkal finomabb, diplomatikusabb jelzések érkeztek, viszont egyértelművé tettem, hogy nem ebben látom a politikai térnyerés lehetőségét.

Én abban gondolkodom, hogy miként lehetne ezt a politikai tortát növelni annak érdekében, hogy a mi munkánk révén – hisz az önkormányzatok mintát adnak a jó kormányzásra – egyszer még az én életemben Magyarországon lehessen kormányváltás.

Biztos, hogy jó döntést hozott? Ujhelyi István EP-képviselő, nemrég pedig Mesterházy Attila egykori pártelnök is távozott az MSZP-ből. Milyen politikai perspektívát tud nyújtani egy 2-3 százalékra mért párt önnek, aki már több mint 20 éve a politikából él?

Ez a 2-3 százalékos mérés attól függ, hogy ki fizetett érte. Én rendszeresen méretek Zuglóban, és nem kérem az eredmények megváltoztatását.

Itt 11 százalékra mérték az MSZP-t és hasonló lehet a helyzet más budapesti, velünk szövetséges kerületekben is.

Az biztos, hogy szervezettségben és beágyazottságban az MSZP ma is az egyik legerősebb budapesti párt. Nem tudom elképzelni, hogy ne választanának meg újra. Reményeimet a mérések alátámasztják, heti rendszerességgel tartok utcai fogadóórákat. Nincs B tervem a jövő évi önkormányzati választások utáni időszakra, úgyhogy maradjunk annyiban: folytatom.

(Borítókép: Horváth Csaba. Fotó: Papajcsik Péter / Index)