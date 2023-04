A Fővárosi Állatkert is elesett: kénytelenek árat emelni

Új jegyárképzési stratégiát dolgozott ki a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) új menedzsmentje. Ezek közül is a legfontosabb az infláció és az energiaválság által sújtott állatkert működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges források előteremtése.

Ennek az egyik eleme lesz a jegyárakból származó bevétel növelése.

Minderről Bősz Anett budapesti főpolgármester-helyettes számolt be. Hozzátette: az állatkert jegyárai nem szállnak el az áremelés után sem, csak utolérik a vidéki intézményekét.

Azt viszont még nem árulta el, hogy pontosan mennyibe kerülnek majd a jegyek.

A politikus azt is elmondta a Népszavának, hogy a biodómot – amely miatt a kormány és a főváros közti vita van – továbbra is megtartanák, de az építmény befejezését továbbra is az államtól várják.

Az állatkert vezetése az elmúlt években többször kényszerült cserére. Persányi Miklós 2019-ben távozott a biodóm körüli bonyodalmak miatt, majd távozása után előbb operatív, majd 2021-ben megbízott igazgatónak kinevezett Szabó Roland idén márciusban távozott sietve, miután a gyöngyösi rendőrkapitányság csalás és hamisítási ügy gyanúsítottjaként hallgatta ki.

