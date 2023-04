A rendőrség visszautasítja, hogy meg akarta volna félemlíteni a Karmelitánál tüntetőket

A kordonbontásba és dulakodásba torkolló, státusztörvény elleni tüntetésen a rendőrség könnygázt vetett be, hogy feloszlassa a tömeget. A rendőri intézkedés miatt többen is rosszul lettek, és a TASZ jogásza szerint a könnygázhasználat problémás és aránytalan volt. A BRFK közleménye szerint azonban az intézkedés jogszerű, szakszerű és arányos volt.

A kormány március elején tette közzé a státustörvény-tervezetet, amely miatt hétfőn munkabeszüntetést tartottak a hazai iskolákban, majd a tiltakozók délutánra egy tüntetést is szerveztek. A demonstráción azonban eldurvult a helyzet, és a kordonbontás dulakodásba torkollott, majd a tömeg ledöntötte a rácsot, visszanyomva a rendőröket, akik könnygázt is bevetettek.

Az intézkedés miatt többen is rosszul lettek, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőhöz még a mentőket is kihívták. Hegyi Szabolcs, a TASZ jogásza a Mércének nyilatkozva elmondta, hogy „problémásnak és aránytalannak” tartja a hétfői rendőri intézkedéseket, a könnygázhasználatot és a fémkordon „foggal-körömmel való védelmét” is.

Problémás és aránytalan fizikai erőszakkal védeni a kordont a tüntetőkkel és az országgyűlési képviselőkkel szemben, hiszen az eleve törvénytelenül került oda. Így is rengeteg rendőr volt a helyszínen, tehát nem világos, hogy mi szükség volt a kordonokra, pláne azok erőszakos védelmére

– fogalmazott Hegyi Szabolcs a lapnak. Hozzátette, hogy ugyan a rendőrségi törvény nem tesz különbséget egy tömeg tagjai között életkor szempontjából, de szerinte a rendfenntartók intézkedése eltúlzott és aránytalan volt, tekintve, hogy „nem két focicsapat ultrái támadtak a rendőrökre”, hanem fiatalkorú diákok vettek részt a demonstráción.

A jogász azt is problémásnak tartotta, hogy szerinte „a rendőrök nem kommunikáltak szinte semmit a demonstrálókkal, nem közölték, hogy törvénytelen, amit azok tesznek, és milyen várható kényszerintézkedéseket fognak alkalmazni velük szemben”. Egyúttal felajánlotta a TASZ nevében a jogi segítséget azoknak, akiket túlzott erőszak ért a rendezvényen.

Reagált a BRFK

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) egy nappal a tüntetés után közleményben reagált a könnygázhasználattal kapcsolatos vádakra.

A rendőrök a 2023. április 24-én kora este a Budapest, I. kerület, Karmelita kolostornál tartott, be nem jelentett gyűlés agresszív módon fellépő résztvevőivel szemben a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján alkalmaztak vegyi eszközt

– írta közleményében a BRFK.

Ez a törvény kimondja, hogy a mások vagy saját életét, testi épségét, illetőleg a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető támadás elhárítására, illetve a jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni ellenszegülés megtörésére a rendőrség könnygázt is bevethet.

A könnygáz használata előtt a rendőrök többször felszólították a be nem jelentett gyűlés agresszív résztvevőit, hogy lépjenek hátrébb

– hangsúlyozták a közleményben.

Hozzátették, hogy a rendőrség mindenki számára biztosítja a békés gyülekezéshez és a véleménynyilvánításhoz való jogot, ugyanakkor határozottan intézkedik a jogsértések elkövetőivel szemben. A konkrét esettel kapcsolatban a parancsnoki kivizsgálás megállapította, hogy az intézkedés jogszerű, szakszerű és arányos volt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság határozottan visszautasítja, hogy a rendőrség bárkit meg akarna félemlíteni! – olvasható a rendőrség közleményében.

