Kiderült, kibe szerelmes most Varga Judit volt párja

A napokban már fény derült arra, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter volt párjának, Magyar Péternek – aki a Magyar Közút igazgatóságának tagja – új barátnője van. Most az is kiderült, hogy ki az a hölgy, aki elrabolta a szívét.

Március elején derült ki, hogy Varga Judit és Magyar Péter útjai elválnak. Miután a férfi a közösségi médiában közzétett erről egy bejegyzést, az igazságügyi miniszter is megerősítette a hírt.

Valóban válófélben vagyunk. Ahogy eddig is, ebben a nehéz időszakban is három közös gyermekünk biztonsága és nyugalma a legfontosabb számunkra

– írta akkor Varga Judit.

Azóta a Blikk megszellőztette, hogy Magyar Péternek már új párja van. A bulvárlap lap szerint a férfi egy privát Facebook-posztban tette ezt közzé, amelyben az is látható volt, hogy Prágába utazott kedvesével. A poszt mellé azt írta: „Amikor egy ajtó bezárul, a Jóisten kinyit egy ablakot. Itt van az a lány, aki tudja…”.

Most az is kiderült, hogy a hölgy egy ismert sportoló rokona:

Vogel Zsolt egykori újpesti bEK-győztes vízipólós lánya, Vogel Evelin az, akivel Magyar Péter összejött.

A fiatal nő és édesanya belsőépítészként dolgozik, valamint a reklámszakmában, enteriőrfotózásban és tervezésben is jártas. „Evelin alapvetően is vidám alkat, de megmondom őszintén, rég láttam ennyire boldognak, mint most Péter mellett” – mesélte a Blikknek a pár egyik, a neve elhallgatását kérő ismerőse, aki szerint mindketten nagyon szeretnek utazni, és Prága után most már Németországban vannak.

„Mindketten nagyon szeretnek utazni, most például Németországban vannak, s abszolút arra van szükségük így, a kapcsolatuk hajnalán, hogy mindentől és mindenkitől távol, együtt szerezhessenek közös élményeket. Tisztában vannak vele, hogy a nyilvánosságot most ők tartják lázban, és előbb-utóbb muszáj lesz felvállalni a kapcsolatukat… úgy voltak vele, jobb minél előbb” – tette hozzá az ismerős.

Mindezzel kapcsolatban a Blikk megkereste Magyar Pétert is, aki megerősítette, hogy tényleg egy párt alkot Vogel Evelinnel.

Nem gondolom, hogy a magánéletem közérdeklődésre tartana számot, de igen, az értesülés helyes

– írta a lapnak címzett válaszában Magyar Péter.

(Borítókép: Magyar Péter 2020. január 28-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

