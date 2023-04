Csoda a Rózsák terén: fogadja a pápa az Index által támogatott magyar professzort

Amikor március 15-én kikerült írásunk (Magyar professzor terápiájával állították talpra a kerekesszékbe kényszerült pápát) az internetre, gyakorlatilag negyedórán belül megcsörrent a telefonom. A vonal túlsó végén Mester Tamás volt, annak a Mester Ádám professzornak a fia, akiről a cikk szólt, és akinek az édesapja, Mester Tamás nagyapja annak idején a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) szakembereivel karöltve kifejlesztette az évtizedekkel később Ferenc pápát is meggyógyító lágylézer-terápiát.

Mester Tamás pofonegyszerűen teljesíthető kéréssel fordult hozzánk: intézzük el, hogy szülei, akik buzgó katolikusok, találkozhassanak a hétvégén Magyarországra látogató Ferenc pápával. És ha lehet, részesüljenek pápai áldásban.

Mivel szeretem a könnyen leküzdhető kihívásokat, kapásból rávágtam, vegye úgy Mester úr, hogy a találkozó máris megvalósult.

Természetesen fogalmam sem volt, merre induljak el, még szerencse, hogy jól ismerem Kiss Antal teológust, aki emellett fejlesztéspolitikus, sportvezető és a Mária Országa Imaközösség alapítója. Felhívtam az egyházi ügyekben járatos barátomat, aki azt javasolta, írjunk egy angol nyelvű levelet Michael Wallace Banach pápai nunciusnak, amelyben részletezzük a kérést, és ő majd, egyházi és diplomáciai tapasztalatával kiegészítve, eljuttatja azt a címzettnek.

Tudni kell, hogy a nuncius nem más, mint a Vatikán – jelen esetben Magyarországon akkreditált – nagykövete. Továbbá Michael Wallace Banach apai ágon amerikai, anyain lengyel, azaz szegről-végről még kapóra is jöhet a Polak , Węgier , dwa bratanki , i do szabli, i do szklanki mondás, már amennyiben a két nemzet történelmi barátsága még napjainkban is fennáll…

A levelet megírtam, szívhez szólóan ecsetelve a magyar professzor által kidolgozott módszer hatékonyságát, különös tekintettel őszentsége talpra állítására, majd expressz ajánlva postára adtuk, feladóként Mester Tamást megjelölve.

Aztán, mivel mást nem tehettünk, vártunk. Hogy mire? Stílszerűen az isteni csodára, mert e reménytelennek tűnő vállalkozás sikeréhez erre volt szükség. A pozitív válasz, sőt egyáltalán a válasz valószínűsége ugyanis a nullához közelített. Ha egyáltalán eljut a levél a nuncius kezeihez…

Aztán négy nappal ezelőtt ismét megcsörrent a telefonom, és ismét Mester Tamás volt a vonal túlsó végén. És csak ennyit mondott:

Győztünk!

Majd hamarosan megtaláltam a postafiókomban azt az általa továbbított levelet, amelyet bizonyos Lápossy Péter küldött a nunciatúráról. A levélben ez állt:

Csatolva küldöm az ígért levelet. Kérem, jelezzen még vissza röviden, hogy elfogadják a meghívást. A belépéshez jegyeket biztosítunk, melyeket a holnapi nap folyamán tudnak átvenni a nunciatúrán (1126 Budapest, Gyimes u. 1–3.).

Ezek szerint vannak még csodák.

Aztán másnap megkaptam a konkrétumokat tartalmazó e-mailt is, amelynek aláírója saját kezűleg a pápai nuncius, Michael W. Banach érsek volt. Ebben az állt, hogy egyrészt köszönik levelünket, majd örömmel közlik, hogy őszentsége fogadja dr. Mester Ádámot és kedves feleségét, dr. Ortutay Juditot szombaton, április 29-én 10.15 órakor az Árpádházi Szent Erzsébet-templomban, a Rózsák tere 8. szám alatt, amikor is a pápa szegényekkel és menekültekkel találkozik ugyanott. A szentatya örül, hogy megismerkedhet a Mester házaspárral, alkalom nyílik rövid beszélgetésre, amelynek magyar–olasz lesz a nyelve, és a Szentszék tolmácsról is gondoskodik.

Itt tart a lapunk által felkarolt ügy, amelyet kezdetben a mission impossible kategóriába soroltunk, de aztán kiderült, hogy vannak még csodák.

Főleg, ha a történethez a Vatikánnak is köze van…

(Borítókép: Dr. Mester Ádám édesapja fotójával. Fotó: Gáll András / Index)