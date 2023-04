Novák Katalin megmutatta, milyen ajándékokkal lepik meg Ferenc pápát

Ferenc pápa április 28. és 30 között apostoli látogatást tesz Magyarországon. Budapesten már javában zajlanak a szentatya fogadásával összefüggő előkészületek. Természetesen Novák Katalin köztársasági elnök is várja már, hogy magyar földön üdvözölhesse Őszentségét.

„Pénteken érkezik Magyarországra Ferenc pápa. A hivatalos program része a pápának szóló ajándékok átadása. Több, jelképes ajándékkal készülünk a Szentatyának” – írta közösségi oldalán a magyar államfő.

Hozzátette, hogy kedden kapta meg a szerkesztőktől azt a gyermekművészeti albumot, amely magyar gyerekek, fiatalok bibliai témájú alkotásaiból készült, kifejezetten a Szentatya számára. „Így jelképesen a fiatalok ajándékát is átadom majd Ferenc pápának” – jegyezte meg Novák Katalin.

A köztársasági elnököt tavaly augusztusban magánaudiencián fogadta a katolikus egyházfő, akivel több mint negyven percen keresztül négyszemközt beszéltek spanyol nyelven. A Szentatya ezt nagyra értékelte és „őszinte hangot” ütöttek meg egymással.

Az államfő akkor úgy fogalmazott, hogy a szentatya nagyon meglepődött a magyar családpolitika eredményein, hogy megduplázódott a házasságkötések száma és felére csökkent az abortuszok aránya. Novák Katalin szavai szerint a pápa szomorúan fogalmazta meg azt a megállapítását, hogy a házasság mennyire kiment a divatból Európa-szerte és a fejlett világ jelentős részében.

Komoly előkészületek előzik meg a budapesti eseményt

Ferenc pápa látogatásának helyszínein, valamint az oda vezető utakon minden kandelábert és csatornahálózatot átvizsgálnak és a csatornafedeleket is lehegesztik. Ferenc pápa itt-tartózkodása alatt a mesterlövészek is munkában lesznek, valamint a rendőrség légirendészete is végig jelen lesz. Így helikopterek és drónok hada figyeli majd az érintett helyszíneket.

Ferenc pápa programtervében nyilvános és zárt körű események is szerepelnek, ebben a cikkben foglaltuk össze, hogy a három nap alatt hol lehet találkozni Róma püspökével Budapesten.