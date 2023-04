A kormány március elején tette közzé a státusztörvény-tervezetet, amely miatt hétfőn munkabeszüntetést tartottak a hazai iskolákban, majd a tiltakozók délutánra egy tüntetést is szerveztek. A demonstráción eldurvult a helyzet, és a kordonbontás dulakodásba torkollott, majd a tömeg ledöntötte a rácsot, visszanyomva a rendőröket, akik könnygázt is bevetettek. Az intézkedés miatt többen is rosszul lettek, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőhöz még a mentőket is kihívták.

A tüntetésről Hajnal Miklós, a Momentum budapesti elnöke is írt közösségi oldalán. A politikus úgy véli, súlyos rendőri visszaélések történtek a Karmelitánál. „A kordonbontás elején 4 országgyűlési képviselőt is elvitt a rendőrség, volt, akit a földre tepertek. A tömeg megérkezése után pedig a könnygáz bevetése bármifajta előzetes figyelmeztetés nélkül teljesen jogszerűtlen volt” – közölte a politikus, aki szerint az intézkedés alatt várandós kismamák és 14 év alatti kiskorúak is kaptak a könnygázból.

A Momentum képviselője azt is kijelentette,

panaszt tesznek az egyik rendőr ellen, aki állítólag erőszakosan lépett fel a tüntetőkkel szemben.

„Az aránytalan fellépéssel szemben panaszt teszünk – a rendőr nevét megjegyeztem, itt nem teszem közzé. Készült elég fénykép, videó is. Reméljük, a bizonyítékok még érnek valamit az igazságszolgáltatásban” – írta a politikus.

Jövő héten folytatódik a tüntetéssorozat

Hajnal Miklós hangsúlyozta: a történtek nem riasztották vissza a folytatástól, jövő héten újabb pedagógustüntetés lesz, amelyen ő is részt vesz majd.

Jövő szerdán lesz a következő tüntetés. Bárhogy is lép fel a rendőrség, a jövőnkért érdemes kiállni. Legyünk minél többen!

– írta.