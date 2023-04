Csalóka az idő, nagy lesz a megfázásveszély

Szerdán elsősorban keleten, északkeleten, valamint helyenként északon és délnyugaton időnként erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és átmenetileg egy-egy futó zápor, néhol esetleg zivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél. A nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de keleten, északkeleten, valamint helyenként északon és délnyugaton időnként erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és átmenetileg egy-egy futó zápor, néhol esetleg zivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet – írja az Időkép.

Reggel mínusz 1 és 8, délután 13 és 18 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Fotó: Időkép

Nem lesz front felettünk

Szerdán időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, keringési panaszok még továbbra is jelentkezhetnek. A hűvös hajnali órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok.

A nagy napi hőingás is megterhelheti szervezetünket, akár rosszullét is előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.

A hajnali, reggeli órákban nagy lesz a megfázásveszély, ezért ajánlott a rétegesen öltözni.

