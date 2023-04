A saját anyjával is végzett volna a miskolci lövöldözésre készülő fiú

Levente védője szerint nem is készült semmire a 17 éves kamasz, inkább csak figyelemre vágyott. A csetközösségben megtalált társai a tervei miatt felnéztek rá.

Saját anyjával is végezni akart volna a miskolci mészárlásra készülő tinédzser, Levente. A fiú ügyével kapcsolatban újabb információk szivárogtak ki, miszerint édesanyját is megölte volna a Blikk szerint.

A kamasz édesanyja korábban úgy nyilatkozott fiáról, hogy a szobáját is alig hagyja el, nehezen képzeli el, hogy akár buszra szálljon, nemhogy osztályterembe lépjen.

A lap információi szerint a Discord nevű csetszobában a társai még biztatták is a rémségek elkövetésére, sőt fel is néztek rá, amiért ilyen elszánt a tervével kapcsolatban. Sőt, még képeket is készített az iskoláról nem sokkal azelőtt, hogy a TEK kommandósai elvitték volna miskolci otthonából.

A Blikknek Levente védője, Lichy József elmondta, hogy ezek a beszélgetések megtörténtek, és ezen nincs mit szépíteni:

A Levente által leírtak komolyságát azonban erősen vitatjuk, hiszen valószínűleg igazából nem készült ő semmire, csak figyelmet és elismerést akart ilyen felfoghatatlan formában kicsikarni a levelezőtársaktól.

A lap úgy tudja, hogy elkészült a fiú elmeorvosi vizsgálatának eredménye, és e szerint Levente beszámítható, vagyis büntethető.