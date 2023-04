Lezárult az Országos Onkológiai Intézet eszközpark-fejlesztése

Több mint 30 csúcstechnológiás orvosi műszer érkezett az elmúlt közel két év alatt az Országos Onkológiai Intézetbe az Európai Unió és a magyar kormány által támogatott most lezárult pályázat keretében. „A 2,5 milliárd forintos forrásból az intézményben olyan eszközpark jött létre, amivel európai szintű ellátás valósulhat meg” – jelentette ki Polgár Csaba az intézmény főigazgatója a projektzáró sajtóeseményen.

„Az elmúlt öt évben számos olyan programban vettünk részt, ami hozzájárult az intézmény korszerűsítéséhez: új mellkasi központot hoztunk létre, robotsebészeti programot indítottunk el. A modern 21. századi géppark létrehozásával új mérföldkőhöz érkeztünk, a nagy értékű gépekkel a betegeknek pontosabb diagnózis adható, használatukkal a felépülés ideje rövidebb lesz, gyógyulási esélyül növekszik – mondta az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, Polgár Csaba.

Mint fogalmazott ezek az eszközök is hozzájárulnak a nemzeti rákellenes program célkitűzéséhez a daganatos halálozások csökkentéséhez, ami Magyarországon a második leggyakoribb haláloknak számít. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egészségmegőrzésben mind az egyénnek, mind a családnak és a társadalomnak kiemelt szerepe van. A dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód, az elhízás és a légszennyezettség is mind kockázati tényezőknek számítanak a daganatok kialakulásában. „A lakosságnak élnie kell a rákellenes ingyenes védőoltások felvételével, a rendszeres szűrővizsgálaton való részvétellel” – hangsúlyozta, hozzátéve: a koronavírus-járvány végeztével kutatni kell, hogy milyen új szűrővizsgálat bevezetésének van további jelentős népegészségügyi haszna.

A főigazgató kitért arra, hogy a vármegyei onkológia centrumok létrehozásával specifikus európai szintű onkológiai hálózatok jöttek létre a folyamatban lévő fejlesztések bevezetésével. „Ezzel a következő 5-10 évben Európa élvonalába kerülhetünk a betegellátás, az oktatás, a klinikai kutatás területén” – jegyezte meg Polgár Csaba.

Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára a fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy a magyar kormány kiemelt célja a lakosság egészségben töltött életévének növelése. „A korszerű diagnosztikai műszerek ebben kiemelt jelentőséggel bírnak, ahogy az ellátás minőségének növelése is. Az új eszközökkel korán felismerhetőek az elváltozások, hozzájárulnak a személyre szabott terápiák megvalósításához” – tette hozzá.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese az eseményen kiemelte, hogy a diagnosztikai és terápiás műszerek hatékony műkéséhez szellemi tőkére, szakmai tudásra is szükség van. „Az Országos Onkológiai Intézet a hazai ellátórendszerben központi szerepet tölt be, nemcsak a magas szintű gyógyító tevékenységével, módszertani, kutatási, oktatási szerepe is nélkülözhetetlen” – húzta alá.

A csúcstechnológiás eszközök előnye a gyakorlatban

Polgár Csaba az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója az Index kérdésére elmondta, hogy több mint 30 nagy értékű orvostechnológiai műszerrel bővült az intézmény a program keretében 2,5 milliárd forint értékben. Korábban támogatásokkal több léptékben megvalósult már az épületek felújítása, korszerűsítése, az infrastruktúra fejlesztése, de ilyen volumenű eszközpark beruházásra egyben még nem volt példa fennállásuk alatt. Mint fogalmazott, a modern berendezésekhez a meglévő helységek szükséges - például sugárvédelmi - átalakítását a kórház maga finanszírozta, ami néhány száz millió forint költséget jelentett.

A főigazgató lapunknak elárulta, hogy az utolsó eszköz a fej-nyak-sebészeti műtétek tervezéséhez egy úgynevezett kúpsugaras CT, ami segít a háromdimenziós állkapocs implantátum megtervezésében, amihez egy 3D-s nyomtató is csatlakozik, ebből adódóan helyben le lehet modellezni, és helyben gyakorolni az operáció pontos menetét. Az eszközök folyamatosan az elmúlt szűk két évben érkeztek, az utolsót áprilisban kapták meg, ezzel a május végi határidő előtt hat héttel lebonyolították a projektet. Az intézmény vezetője a csúcstechnológiás gépek közül még kiemelte azt a HIPEC-készüléket amit a petefészek-daganatok sebészetében tudnak alkalmazni, amivel a műtét végén egy megemelt hőmérsékletű kemoterápiás szert tudnak áramoltatni a hashártya üregeibe.

„Ezzel jelentősen javulnak a kiterjedt petefészek-daganatok gyógyulási esélyei”– értékelte Polgár Csaba. Hozzátette: már több betegüknél alkalmazták az eljárást. Az új, úgynevezett frissített besugárzó készülékükön olyan hólyagdaganat sugárkezeléseket tudnak végezni ami igazodik egyénre szabottan akár a napi anatómiai változásokhoz. Az installáláshoz a kórház munkatársai helyszíni képzéseken és külföldi tréningeken vettek részt. A digitalizált rendeszereket a fiatal orvosok. Az új mammográfiás készülék pedig már szoftveres rétegvizsgálatra is képes, amivel mind a diagnosztika, mind a kezelés precízebb.

(Borítókép: Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója beszédet mond az intézet 25 milliárd forintos eszközfejlesztése lezárulta alkalmából tartott sajtótájékoztatón Budapesten az Országos Onkológiai Intézetben 2023. április 27-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)