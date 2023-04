Lehegesztett csatornafedelek, mesterlövészek, alternatív útvonalak – így vigyáznak a pápára

A pápa személyvédelmét a Terrorelhárítási Központ látja el, valamennyi érintett szervvel együttműködve végeztük a felkészülést – közölte Hajdu János, a TEK főigazgatója a Ferenc pápa magyarországi látogatásának biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.

Hajós István biztonsági szakértő, a Bastion Group ügyvezetője lapunk kérdésére úgy fogalmazott a személyvédelmi eljárásokról, hogy alapvetően azt kell vizsgálni, ki a védett személy.

A pápa a világ öt legvédettebb személye közé tartozik. Mindenhol, ahova megy, a legmagasabb szintű biztonsági intézkedések vannak érvényben. A közvetlen személyvédelmet több mint ötszáz éve a Svájci Gárda látja el, kiegészülve a fogadó ország hatóságaival, jelen esetben a magyar rendvédelmi erőkkel. A pápa útvonalait és az általa meglátogatott objektumokat kiemelten védik. Azt is, ahol megszáll, és azt is, ahol csak egy percre tűnik fel. Ezeket a helyszíneket előre felderítik, hetekkel a látogatás előtt kezdődik a felkészülés.

A biztonsági szakértő kitért arra is, hogy „a rendvédelmi erők bibliája a biztonsági terv, ami minden apró részletre kiterjed, valamennyi lehetséges forgatókönyvre felkészülnek. A mozgásra alternatív útvonalakat terveznek. Az autókat sok esetben a helyi rendvédelmi erők munkatársai vezetik, rendkívüli esemény bekövetkeztekor szükség lehet a helyismeretükre.”

Hajós István azt is elmondta: amikor igent mond a meghívott a protokolláris felkérésre, a biztonsági szolgálatok rögtön felveszik egymással a kapcsolatot, akár hónapokkal a látogatás előtt.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a pápalátogatás valamennyi helyszínén és az oda vezető utak mentén a csatornahálózatot is átvizsgálják. Ahova ember nem fér be, ott robotokat használnak, egyes csatornaszakaszokat pedig lezárhatnak, a csatornafedeleket lehegeszthetik.

A lap információi szerint az érintett útvonalak mentén a kandelábereket és a közlekedési lámpákat tartó oszlopokat is ellenőrzik. A pápalátogatással érintett területeken a lakók, a környező házak, épületek szintén biztonsági ellenőrzésen esnek át, bizonyos útvonalak ideiglenesen lezárásra kerülnek.

Hajós István úgy összegzett, hogy

a pápa védelmét a föld alatt, a földön, a levegőben és vízen is biztosítják. A föld alatt sok csatornahálózat, pincerendszer van, a lehegesztésre azért van szükség, hogy ezeken keresztül se lehessen a védett személy közelébe kerülni. Az útvonalat földi és légi kíséret is biztosítja, a konvoj fegyveres biztosítást kap, a levegőben helikopter lesz. A szűkítő pontokon, csomópontoknál, ahol lelassulhat a konvoj, mesterlövészek lesznek a háztetőkön, és arra számítok, hogy drónokat is bevetnek, a vízen pedig rendőrségi hajók fognak cirkálni.