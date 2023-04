Koppenhágában tárgyalt az egészségügyi államtitkár a WHO-val

Az április 26-i, egynapos találkozón a WHO/Európa regionális igazgatója, Hans Henri P. Kluge és Takács Péter egészségügyi államtitkár sokféle témát érintettek egy olyan időszakban, amikor Magyarország jelentős változásokra készül az egészségügyben, annak érdekében, hogy mindenki számára biztosítsa a megfelelő egészségügyi ellátást – tájékoztatott a WHO Magyarországi Iroda.

A Covid–19-világjárvány világosan megmutatta Magyarországnak, ahogy Európa többi részének, sőt az egész világnak, hogy egészségügyi rendszereink, az egészségügyi alapellátás csak megfelelő szervezettséggel és nagy odafigyeléssel képes ellátni funkcióit

– mondta Takács Péter.

Hozzátette: „Levontuk a tanulságokat, és tudjuk, hogy meg kell erősítenünk az egészségügyi erőforrásokat, az infrastruktúrát és az ellátást, fel kell használnunk a technológia és az innováció vívmányait a lakosság érdekében, nem feledve, hogy az egészségügyi és ápolói személyzet is nagy figyelmet igényel.”

Hans Henri P. Kluge megjegyezte, hogy a folyamatos válságok korában élünk, amelyben gyakran egyszerre jelentkeznek az egészségügyi és humanitárius vészhelyzetek.

Az újonnan megjelenő fertőző betegségektől, mint a Covid–19, a régóta fennálló makacs betegségekig, mint a tuberkulózis és a HIV, az éghajlati válság pusztításától és annak az egészségre gyakorolt hatásaitól a régiónkat sújtó egészségügyi munkaerőválságig, kétirányú megközelítést kell alkalmaznunk

– mondta Kluge.

A WHO/Európa regionális igazgatója szerint ez azt jelenti, hogy egyrészt jobban fel kell készülni a vészhelyzetekre, másrészt meg kell erősíteni az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat és rendszereket. A WHO/Európa várakozással tekint a Magyarországgal való együttműködés elé ebben a kérdésben – tette hozzá.

A közlemény szerint a találkozó napirendjén szerepelt többek között:

A közelgő 7. Környezet és Egészségügyi Miniszteri Konferencia, melynek 2023. július 5–7. között Magyarország ad otthont, Budapesten. A konferencián a WHO/Európa Régiójának kormányai és a civil szervezetek vitatják meg az éghajlati válság és más környezeti egészségügyi tényezők hatásait, amelyek regionális együttműködést igényelnek.

Az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések megerősítése. Az antimikrobiális rezisztencia a WHO/Európai Régiójában és világszerte óriási aggodalomra ad okot.

Az „Egy az egészség” (One Health) koncepció az emberek, az állatok és a környezet egészségét egyesíti, felismerve, hogy minden mindennel szoros kapcsolatban áll.

A digitális egészségügy és a mesterséges intelligencia hasznosítása a magyar egészségügyben annak érdekében, hogy megbízhatóbb egészségügyi adatokat lehessen generálni, és hogy hatékonyabb és költséghatékonyabb megoldásokat lehessen elérni a gyógyításban.

A világjárvány idején előtérbe került az egészségügyi dolgozók és szociális munkások egészségének kérdése, beleértve a kiégést és egyéb, az egészséget érintő problémákat.

A WHO köszönetét fejezte ki Magyarországnak az Ukrajnából érkező menekültek befogadásáért. Az immár második éve tartó könyörtelen háború elől menekülő emberek alapvető szolgáltatásokhoz jutnak, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított számukra.

A WHO a támogatásáról biztosította az Európai Unió soros elnökségére készülő Magyarországot.

Haris Hajrulahovic, a WHO képviselője úgy fogalmazott, a WHO magyarországi irodája szorosan együttműködik a WHO/Európával a magyar egészségügyi hatóságok és az egészségügyi rendszer támogatása érdekében. Most és a jövőben is nagyra értékeljük a kormánnyal és az egészségügy más szereplőivel kialakított munkakapcsolatunkat – jelentette ki a képviselő a közlemény szerint.