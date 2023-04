Budaházy György lóháton hagyta el a börtönt

Lóháton hagyta el a börtönt Budaházy György, aki csütörtök este köztársasági elnöki kegyelemmel szabadult ki. Egy interjúban arról is beszélt, hogy a jövőben közszereplőként szeretné folytatni.

Novák Katalin köztársasági elnök Ferenc pápa látogatására hivatkozva adott kegyelmet a Hunnia-perben elítélteknek.

A pápalátogatás hete különleges alkalom arra, hogy az államfő kegyelmezési jogkörével éljen. Ezért a köztársasági elnök arról döntött, hogy ebből az alkalomból széles körben ad kegyelmet

− írták a Sándor-palota közleményében. Budaházy György később köszönetet is mondott az államfőnek.

Az elítéltet csütörtök este engedték ki a váci börtönből. A helyszínen várták hozzátartozói, barátai, rajongói

és egy ló is.

Budaházy György mosolyogva jött ki az épület ajtaján, nyilatkozott a jelen lévő újságíróknak, majd lóhátra pattant, és a szabadulást ünnepelve távozott. Minderről fotók is készültek.

Közszereplésre készül a jövőben

Budaházy a Mandinernek már egy interjút is adott, amelyben azt mondta: amikor korábban enyhítették az ítéletét, akkor a bíróságnak sokoldali nyomásnak kellett megfelelni, és nem helyezhették rögtön hatályon kívül az első fokon ítélkező bíró döntését.

Született egy olyan döntés, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon. Ugyanakkor elismerem a másodfokon ítélkező tanács törekvését, amely lehetőséget adott a politikának, hogy ezt a dolgot helyre tegye

– mondta arról az ítéletről.

Ezután arra is kitért, hogy a közügyek gyakorlásától el van tiltva, de a közszerepléstől nem. „Úgyhogy az életem ezen részének biztosan lesz folytatása. Nem akarok visszavonulni, az nem én lennék. Talán egy kicsit integráló személy lettem a nemzeti oldalon, és ezt a helyzetet ki kellene használni” – mondta, majd utalt arra is, hogy nemcsak a radikális, hanem a mérsékeltebb gondolkodású embereket is szeretné megszólítani a jobboldalon.