Majális, lazulás, Dürer – nyitnak a teraszok a hosszú hétvégén

A We Love Budapest hétvégi kínálata között lehet találni több lehetőséget is a majálisra, de tulipános élménysétával, mozival és terasznyitókon üldögélve is köszönthetjük a szép idő eljövetelét.

Április 28., péntek

A Magyar Film Napja 2023: Április 28. és 30. között idén is ünnepelhetjük a magyar film napját több moziban. A Corvinban a közelmúltban felújított filmekből készülnek válogatással, a Tabánban a nemrég bemutatott magyar sikerfilmek peregnek, a Kinóban pedig olyan alkotásokat vetítenek, amelyeket nagyvásznon elvétve, rövid ideig, vagy egyáltalán nem lehetett látni.

Tulipánmánia élményséta: Ki ne ismerné és szeretné a tulipánokat? De tudjuk-e, honnan származnak, és milyen utat futottak be az elmúlt századokban? Ki volt Clusius és milyen bűnesetbe keveredett? Mi a tulipánőrület, és miért ették meg a hollandok a vagyonokat érő tulipánhagymákat? Az április 28-ai élménysétán minden kérdésre választ kaphatunk a Vácrátóti arborétum (Nemzeti Botanikus Kert) főkertészétől, aki beavatja a résztvevőket a tulipánok nevelésének, termesztésének és fajtáinak titkaiba. A botanikus kertben 70 tulipánfaj 50 ezer hagymája került tavaly ősszel elültetésre, melyeket a séta alkalmával megcsodálhatunk.

Határ Attila: Behaviour Therapy – Finissage Salon Night: Határ Attila kiállításának finisszázsán vehetünk részt április 28-án a LAVOR Collective-ben, amelyet a hagyományokhoz híven egy bulival kötöttek egybe a szervezők. Miközben az emberi viselkedésmintákat, kapcsolatokat feldolgozó képeket tanulmányozzuk, Julius Cage of Sounds francia Dj fog gondoskodni a hangulatról. Ha megszomjaznák a táncban, a díjnyertes Gong kézműves ginválogatására és &T Tonics prémium magyar forrásvíz alapú tonikjaira is vethetünk egy pillantást.

Április 29., szombat

Dunai Mackó Majális: A Szentendrei-szigeten lévő Nemdebárka is megünnepli a munkaszüneti napot egy április 29-től május 1-ig tartó Dunai Mackó Majálissal. A három napon át tartó eseményre erős és változatos line-uppal készültek a szervezők: érkezik többek között ZIP, Víg Mihály, Szűcs Krisztián és Henri Gonzo és a Papírsárkányok is.

ArchiKids Budapest 2023: Idén tavasszal a Kortárs Építészeti Központ ismét megrendezi Budapest építészeti gyerekfesztiválját az ArchiKids Budapest_VárosÁlmodók eseményét, amelynek idei mottója: „Városfejlődés, város régen, most és a jövőben, Budapest 150 éves…”. A világszerte rendszeresen megszervezésre kerülő ArchiKids eseményén a gyerekek megismerkedhetnek a bennük rejlő építésszel, aki alkotja, formálja és időnként újraálmodja a városi tereket.

Digó x Freyja terasznyitó pop-up: Április 29. és május 1. között brunch élményekben lehet részünk 10-től 13 óráig a Digó terasznyitóján. Ötféle, finomabbnál finomabb Freyja péksüteménnyel készülnek a szervezők, ami mellé az Il Caffè di Rolli kávéit szürcsölhetjük, és persze nem hiányozhat a felhozatalból a Digó focacciája sem.

Április 30., vasárnap

Tavaszi Széll – modern majális: A Nemdebár, a 101BISTRO, a Pingrumba, a Sárkány és az Easy karöltve vonul fel a munka ünnepén, és vár minden éhes szájút, vájt fülűt, száraz torkút, tipegőt és négylábút. Hogy senki ne maradjon le még véletlenül se, a szervező vendéglátóhelyek az idei évben kétnaposra nyújtották az utcára települést, amelyet gasztronómiai csodákkal, kézműves árukkal, felvonulásokkal, gyerekprogramokkal, zenekarokkal és Dj actekkel tesznek még izgalmasabbá.

Raclettezés a megújult Czakó Piaczon: A megújult Czakó Piacz méltó módon ünnepli a költözését: április utolsó hétvégéjén rengeteg jó termelővel, az új pék fogásaival és frissen készült raclette-tel várnak. Régi helyüktől 50 méterre, a Tigris utcai bejáratnál találjuk meg őket, de az olvadó sajt illata is elvezethet hozzájuk. A francia baguette-re kent sajtkülönlegességeket füstölt sonkával, csemege uborkával, speciális fűszerkeverékkel meghintve tálalják, egy finom Bányai kávé után pedig energiát gyűjthetünk a magyar kistermelők szemlézéséhez.

Budapest 150 Majális: Április 29-étől háromnapos városi majálison vehetünk részt, ahol zenei, gasztró és kulturális programokra egyaránt számíthatunk. Fellép többek között az AntilopeKid, a Balkán Fanatik, a Kelemen Kabátban, és különböző szakszervezetek is kitelepülnek az eseményre, hogy ismertessék a munkájukat. A gyerekek sem fognak unatkozni, őket kézműves programok, arcfestés várja.

Május 1., hétfő

STEREO10 Fesztivál: A STEREO AKT független színházi társulat idén lesz tízéves. A jubileum alkalmából műfajokon átívelő fesztivált szervez május 1. és 17. között. Városi séta, workshop, performansz, koncertek is szerepelnek a programok között, ahogy a társulat új és legsikeresebb előadásai is.

Vígmajális 2023: A 127 éves Vígszínház is ünnepel május elsején: 13 órától kezdődően változatos kulturális programokon vehetünk részt. Lesznek könyvbemutatók, ugyanis két színháztörténeti kiadvány készült el idén, de a színészek részleteket is előadnak olyan népszerű előadásokból, mint A Pál utcai fiúk, a 80 nap alatt a Föld körül, A diktátor vagy A nagy Gatsby. A kicsiket gyerekprogramok várják, 19 órától pedig a színházat és a fővárost ünneplő Víg – Budapest koncertet hallgathatjuk meg.

Dürer Kertnyitás: Korai Öröm, Infragandhi: Május elsejétől ismét teljes gőzzel indul meg a Dürer Kert: izzítják a bográcsokat, leporolják a nyugágyakat, behűtik az italokat. Nekünk csak a tánccipőt kell fényesíteni, ugyanis a Tribal Market mellett koncertekkel is készülnek a szervezők. Érkezik a Korai Öröm, végül pedig Infragandhi szettjével vezethetjük le az éjszakát.