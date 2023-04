Apja terápiája talpra állította a pápát, ő maga gyógyító eszközt ajándékozott a szentatyának

Mester Ádám szombaton – azon a napon, amikor személyesen találkozott Ferenc pápával a Rózsák terén – is dolgozik, és az édesapja által fél évszázada kidolgozott úgynevezett lágylézer-terápiával gyógyítja a rászorulókat; a docens az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban szót váltott a szentatyával, majd megajándékozta a katolikus egyházfőt egy safe lézerrel, amellyel otthon is kezelheti magát, ha úgy adódik.

A deus ex machina, az isteni beavatkozás történetünk több eleménél is tetten érhető. Hiszen ki gondolta volna, hogy amikor Mester Ádám tanár úr fia, Mester Márton Tamás jó három hete felhívott, hogy szeretné édesapját meglepni egy találkozóval a pápával, amikor őszentsége Magyarországon tartózkodik, és ebben a vállalkozásban segítségemet kérte, a randevú megvalósulásának az esélye a nullához konvergált. Mindenesetre felhívtam teológus barátomat, Kiss Antalt (civilben a Magyar Rögbiszövetség elnökét, a MOB tagját), és megkérdeztem, van-e tippje, merre induljunk el. Ő a pápai nunciatúrát, magyarul a Vatikán itteni nagykövetségét ajánlotta, írtunk egy angol nyelvű levelet Michael Wallace Banach püspöknek, félig amerikai, félig lengyel szentszéki diplomatának, majd, jobb dolgunk nem lévén, vártunk.

Jómagam már feladtam minden reményt, igazából el is feledkeztem a levelünkről, amikor szerdán kaptam a hívást, hogy megérkezett a válasz a nunciatúráról, minden rendben, a szentatya szombaton 10.15-kor várja Mester Ádám doktort a Rózsák terén, az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban.

„Pénteken kellett bemennem a Gyimes utcai Apostoli Nunciatúrára a belépőkért – mondta az Indexnek Ortutay Judit, Mester tanár úr felesége, aki reumatológus, és részt vett a lézeralkalmazás kifejlesztésében. – Átvettem a dombornyomott meghívókat, egy nagyon rokonszenves, vatikáni biztonsági ember vigyázott rám, és találkoztam a nuncius úrral is. Ő mondta, hogy szombaton ott lesz a Rózsák terén is, és emlékezni fog rám.”

Ez történt pénteken, szombaton pedig sor került a várva várt találkozóra.

Még a derékszíj csatját is átvilágították

Mester doktor és felesége már kilenc óra előtt ott volt a Rózsák terén, tudták, hogy komoly biztonsági ellenőrzéseken kell túljutniuk.

„Minden elektronikus eszközünkről el kellett mondani, hogy az mi, természetesen átvilágították azokat, de még a derékszíjam csatját is átvizsgálták, egy repülőtéri ellenőrzés semmiség ahhoz képest, ami a pápalátogatást körbevette. De nincs ezzel semmi baj, a biztonságiak profi módon és udvariasan tették a dolgukat – mondta az orvos az Indexnek. – Három különböző bejáraton jutottak be az emberek a templomba, az elsőn a hívők, a másodikon az újságírók, tévések, a harmadikon pedig mi, a vendégek. Itt újból szigorúan átvizsgáltak minket, kaptunk egy sárga csuklószalagot, ez jelezte, hogy jogosultak vagyunk a belépésre. De ezenfelül még egy kísérő is ment velünk, szóval erős volt a biztonsági készültség. És találkoztunk azzal a biztonsági emberrel is, akit persze csak a feleségem ismert a nunciatúráról. Amúgy minden zökkenőmentesen történt.”

Órát lehet igazítani a pápához

Odabent a templomban csaknem egyórás, látványos és ízléses kulturális program előzte meg a pápa érkezését. Őszentsége menetrendszerűen 10.15 órakor érkezett, az előzetes programot hajszálpontosan betartva.

„Kerekesszéken érkezett őszentsége, azt kell mondanom, nagyon helyesen, hiszen semmi szükség arra, hogy túlerőltessék a térdízületet – fogalmazott Mester tanár úr. – Igaz ugyan, hogy a lágylézer-terápia hatására felállt, tud járni, sőt ahogy különböző felvételeken láttuk, lépcsőt is tud mászni, de a térdét kímélni kell. Azt mi, a terápia alkalmazói mindig elmondjuk, a gyógymód nem azt jelenti, hogy a beteg kapott egy új térdet. Az úgynevezett megelőző szemléletű, idegen szóval preventív medicina szellemében ez a követendő eljárás. Mi nem egy aktuális problémát akarunk megoldani, hanem mindig előre tekintve a későbbi szövődmények, az állapot rosszabbodásának az elkerülése a célunk. Az egy dolog, hogy az adott pillanatban a bajt elhárítottuk, de ha a baj okát nem tudjuk megszüntetni – a mi esetünkben a pápa térdproblémájának a lényege a porckopás –, akkor a tüneti kezelésen van a hangsúly, és ezt valósítja meg a safe lézer.”

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban tanúságtételek voltak, sokan beszámoltak tapasztalataikról, megindító volt a pápa találkozása ukrajnai menekültekkel, továbbá hátrányos helyzetű emberekkel, szegényekkel, betegekkel.

„A pápa egy kommersz, fehér, Fiat márkájú autóval érkezett, az anyósülésről szállt ki, nem úgy, ahogy a nagyurak szoktak, a hátsó ülésről. Mint említettem, kerekesszéken hozták be, végighallgatta a tanúságtételeket, amelyeket fordítottak neki, de ő is szólt, spontán beszélgetések is kialakultak. Mi, akik ajándékot adhattunk át, négyen voltunk, én voltam a negyedik, az utolsó a sorban. Egy otthon használható lágylézer-készülékkel ajándékoztuk meg a szentatyát, ha szüksége van rá, otthon is kezelhesse magát, saját kezűleg. Ezen a ponton meg kell említenem, hogy ennek a készüléknek a gyártója a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is felajánlott egy ilyen eszközt. De vissza a pápához: amikor ránk került a sor, én elmondtam őszentségének, hogy a táskában a biostimulációs lézerkészüléken kívül ott van az édesapám fényképe, azé az orvosé, aki részt vett annak a terápiás eszköznek a kifejlesztésében, amely a pápát talpra állította.”

Imádság a mennyországból

A találkozó befejezése előtt Mester tanár úr elmondta a pápának, hogy az édesapja a mennyországból imádkozik őérte, az orvos pedig azt kérte a pápától, hogy ő meg imádkozzon értük és a betegeiért, a pápa pedig azt kérte, hogy Mester tanár úrék pedig őérte. Azzal búcsút vettek egymástól, a találkozó véget ért.

A lágylézer-terápiát egyébként nagyon gyakran használják sportsérülések kezelésére, nem véletlen, hogy a pápa olasz gyógyítója is egy sportorvos. Egyébként Olaszországban vették át legelőször az 1970-es években a Mester Ádám édesapja, Mester Endre és kutatócsoportja által kidolgozott lágylézer-terápiát, és alkalmazták nagy sikerrel.

Mester tanár úr a csapatmunka jelentőségét és az úgynevezett személyre szabott medicina fontosságát is hangsúlyozta, hiszen minden páciens más, minden beteg egyedi eset.

Egy hívő katolikusnak ez élete csúcspontja

A csapatmunka a kulcsszó, hiszen édesapám nem egyedül fejlesztette ki a lágylézer-terápia módszerét

– hangsúlyozta Mester tanár úr.

Szó került arról is, hogy a mágnesterápia és a lézerterápia együtt, egymást kiegészítve, erősítve javította a pápa állapotát.

Mire idáig jutottunk a beszélgetésben, megérkeztünk Kispestre, ahol szombaton is fogadja a betegeket a fáradhatatlan orvos, igaz, nem lágylézer-terápiával, hanem CT- és MR-vizsgálatra. A rendelőben körberajongták a Mester tanár urat az asszisztensei, a rendelő dolgozói, valamennyien gratuláltak a találkozáshoz a szentatyával.

Mielőtt búcsút vettünk volna a tanár úrtól, megkérdeztük, mit jelentett neki a randevú a pápával.

„Nekem ez rengeteget jelentett, soha életemben nem gondoltam volna, hogy megvalósul – mondta. – Egy hívő katolikusnak, amilyen én is vagyok, az élete csúcspontja, ha találkozhat a pápával. Mi tagadás, ez a fiam ötlete volt, engem meg se kérdezett, mielőtt önt felhívta. Meglepetésként ért, nem tudtam róla, ha tudok a tervéről, biztosan leintem, hiszen lehetetlennek tartottam. Persze, utólag nem bántam meg, főleg úgy, hogy sikerült, de ez tényleg lehetetlennek tűnő vállalkozás volt. Ugyanakkor ez az egész történet arra is példa, hogy sohasem szabad feladni, nincs olyan, hogy lehetetlen, mindig bízni és hinni kell, mert a jóisten megsegít.”

(Borítókép: Ferenc pápa fogadja Dr. Mester Ádámot a budapesti Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban 2023. április 29-én. Fotó: Németh Kata / Index)