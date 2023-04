„Közölte, hogy csőre van töltve” – meghiúsult egy fegyveres rablás Újpesten

Pénteken besétált egy nő egy újpesti Nemzeti Dohányboltba, majd némi szóváltást követően előkapott a zsebéből egy fegyvernek látszó tárgyat, és az eladóra szegezte, aki azonban nem ijedt meg, hanem egy laza mozdulattal az ajtó felé intett. Ezt követően a rabló, aki még az arcát sem takarta el, sietve távozott – látható a jelenetről készült felvételen.

„Nem fogtam fel, hogy ilyen fényes nappal megtörténhet. Az adrenalin játszhatott velem, nem gondoltam bele, hogy le fog lőni. Rögtön utána fel is hívtam a főnököm, hogy nézze meg a kamerafelvételt, ez most tényleg megtörtént-e velem” – nyilatkozta a dohányboltos eladó a Blikknek, majd további részleteket is elárult.

Bejött a boltba, én megkérdeztem, hogy mit adhatok. Ekkor közölte, egyszer mondja el: »van négy másodpercem, hogy kipakoljam a kasszát«. Mondtam, biztos hogy nem, azonnal menjen ki innen. Amikor felnéztem, elővette a fegyvert és közölte, hogy csőre van töltve. Közöltem, hogy jó, akkor hívjuk a rendőröket. Ennek hallatán megijedt és kisétált

– részletezte.

A lap beszámolója szerint a rendőrség rablás bűntett kísérletének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomozást indított.