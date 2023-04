Megható videóval emlékezett meg Vágó Istvánról Gyurcsány Ferenc

Szombaton reggel érkezett a hír: meghalt Vágó István. A népszerű televíziós műsorvezető, szerkesztő, a hazai televíziós kvízek legsikeresebb alakja, a Szkeptikus Társaság alapító tagja, a Demokratikus Koalíció tagja 74 éves volt. A magyar közvéleményt megrázta a váratlan halálhír. Sokan a közösségi médiában búcsúztak Vágó Istvántól.

Gyurcsány Ferenc a minap már egy hosszú posztban búcsúzott, vasárnap pedig egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amely Vágó István munkásságának ikonikus pillanatait foglalja össze. A felvétel érdekessége, hogy a televíziós időszakának kora éveitől kezdve a Legyen Ön is milliomos! című műsor indulásának pillanatán át a Demokratikus Koalíción belüli munkájáig, számos fontos eseményt tartalmaz.

Nyomot hagytál az e világban. Lelkünkben, szívünkben. Fájdalmas, hogy elmentél

– írta közösségi oldalán a videóhoz Gyurcsány Ferenc.

„Voltak, kik szinte üldözték”

Gyurcsány Ferenc a szombati posztjában többek közt arról írt hogy a népszerű televíziós műsorvezetőt „bántották dolgok. Hogy voltak, kik szinte üldözték. Mert a támadók szerint aki külkereskedő volt az átkosban, az biztos jelentett is, mert a Legyen Ön is milliomos!-ban ő pontosan tudta előre a pontos válaszokat – gyötörték hazugul. Nincs okunk megbocsátani nekik. Ez Pista dolga lehetne, de most már ez is a sírba vész”.

A Demokratikus Koalíció elnöke ebben kitért arra is, hogy Vágó István nyomot hagyott az e világban. „Lelkünkben, szívünkben. Fájdalmas, hogy elmentél” – fogalmazott.