Budaházy György: Ez egy közös győzelem volt, még a fideszeseknek is

A Mi Hazánk Mozgalom majálisán fellépett a nemrég elnöki kegyelemben részesülő Budaházy György is, akit állítólag nagyon sokan leszólítanak az utcán, és gratulálnak neki a szabaduláshoz. Novák Katalin korábban azt mondta: a másodfokú ítélet után dönt a kegyelemről, de a pápalátogatás miatt mégis kegyelemben részesítette Budaházyt.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Novák Katalin köztársasági elnök Ferenc pápa látogatására hivatkozva adott kegyelmet a Hunnia-perben elítélteknek. Budaházy György később köszönetet is mondott az államfőnek. A szélsőjobboldal ikonikus alakját barátai várták a börtön előtt, majd lóra pattanva szabadult.

Novák Előd már korábban elárulta, a Mi Hazánk Mozgalom majálisán lesz a szabadulóbulija. Ez pedig meg is történt: a majálison még gyűjtést is szerveztek neki, ugyanis az elnöki kegyelem ellenére a 20 milliós perköltséget továbbra is állnia kell Budaházy Györgynek.

A börtönből kiszabadult közéleti szereplő a rendezvényen arról is beszélt, hogy miként élte meg a szabadulást.

Utcán megállítanak, boltban odajönnek, és azt látom, hogy mindenki örül. Nem úgy örül, hogy engem sajnál, hanem minthogyha ő is egy kicsit győzött volna. Azt érzem, hogy az egész nemzeti oldalnak ez egy közös győzelem volt, még a fideszeseknek is

– árulta el a 444-nek Budaházy.

A lap tudósításából az is kiderült, hogy valóban odavoltak a korábbi elítéltért a majálison. Budaházy azt is elárulta, milyen életbölcsességgel tartotta magában a reményt a börtönben.

Segíts magadon, és az Isten is megsegít. Nem tudtam, mi lesz, most arra koncentráljunk, ami van, próbáltam az ügyben hibát keresni. Tettem, amit tehettem, és azt gondolom, Isten a semmi mellé nem tud odaállni, csak a valami mellé

– mondta Budaházy, akinek ezt a mondást még az apja tanította meg.

Ezt követően arról is beszélt, hogy most jött el a legmegfelelőbb pillanat a szabadulására.

Ez egy folyamat, most ért meg a helyzet, olyan komoly emberek is mellénk álltak, akiknek nagyon komoly szavuk volt, akár a jelenlegi kormány holdudvarához tartozó emberek, nem is egy, hanem nagyon sok

– mondta.

Mivel vádolták?

Az elkövetők a 2007–2009-es időszakban követtek el Molotov-koktélos vagy robbantásos támadásokat az akkori kormánypártok, az MSZP- és az SZDSZ-pártirodánál és a politikusok otthonánál.

Célpont volt például a Gyurcsány-kormány titokminiszterének, Szilvásy Györgynek a vidéki háza, Hiller István egykori szocialista oktatási miniszter és Kóka János SZDSZ-frakcióvezető ingatlana. Felgyújtották a Vörös Csepel nevű szórakozóhelyet, a Broadway Jegyiroda kirakatát és két melegbárt is. A vádpontok között szerepelt még egy székesfehérvári bankautomata felrobbantása is, pénzszerzési céllal.

A magátMagyarok Nyilainak nevező csoport akcióiban nem sérült meg senki, kivéve egy esetet, Csintalan Sándor megverését – emiatt a súlyos testi sértés is a vádpontok közé került. Csintalan Sándort, a Hír TV műsorvezetőjét 2007 decemberében az otthonánál, egy teremgarázsban négy álarcos verte véresre vascsövekkel.

A vádlottak többsége a büntetőeljárásban tagadta a vádakat, de volt a 17 ember között olyan is, aki terhelő vallomást tett saját magára és másokra is. A bíróság az ügyészségnek adott igazat a vádpontok többségében.

Tavaly decemberben Novák Katalin elnöki kegyelemben részesített több embert is. Akkor hét személy esetében eljárási kegyelemről döntött a köztársasági elnök, ezek voltak azok az emberek, akiket már az elsőfokú bíróság is felmentett.

Novák Katalin akkor azt is hangsúlyozta: több ember esetében is nagyon súlyos vádakról van szó, és az ő ügyükben majd a másodfokú ítélet meghozatala után dönt arról, hogy kegyelmet ad-e nekik.