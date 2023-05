A fél tanári kar felmondott egy budaörsi alapítványi iskolában

A budaörsi MátrixSuli tanári kara 14 főből áll, amelyből most hatan mondtak fel. A felmondott tanárok május 11-ig dolgoznak még az iskolában.

A szülők azt mondták az RTL Híradó stábjának, hogy az iskola azt mondta, helyettesítéssel igyekeznek pótolni az utolsó egy hónapot, ami a tanítási évből még hátravan. A szülők szerint azonban egy hónapot helyettesíteni úgy, hogy a gyermekek kellő oktatást kapjanak, nem lehet.

Az iskolának három tagintézménye van, a budaörsibe körülbelül hatvan tanuló jár. A szülők legalább 150 ezer forintot fizetnek havonta gyermekeik oktatásáért. Most a szülők attól félnek, hogy csak egy drága „gyermekmegőrző” lesz az iskolából. Azt is elárulták a szülők, hogy folyamatosan cserélődtek a pedagógusok az elmúlt években, de nemcsak a tanárok, a gyermekek is cserélődtek, mert sok szülő vette ki a gyermekét az iskolából.

Az egyik felmondott pedagógus kamerán kívül elárulta: az igazgató ultimátumot adott a tanároknak, miszerint

vagy aláírnak egy határozott idejű, egyéves szerződést, vagy el kell hagyniuk az iskolát.

Mint mondta, szerintük mérgező munkahelyi légkör alakult ki, ezért nem akartak maradni. A pohár akkor telt be náluk, amikor elküldték a budaörsi tagintézmény vezetőjét. A menesztett intézményvezető azt mondta: közös megegyezéssel távozott, de nem tudja, valójában miért kellett mennie, és szerinte a szakmaiságával nem lehetett probléma.

Sipos Etelka, a MátrixSuli igazgatója ugyanezzel kapcsolatban viszont azt közölte: a korábbi intézményvezető „feladatköri mulasztásai” miatt, valamint „iskolaellenes magatartása” miatt volt kénytelen távozni. A felmondó tanárokról beszélve azt mondta: mindenhol nagy a fluktuáció, és nagyon sok jelölt szeretne náluk dolgozni.