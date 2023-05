Donáth Anna: Az Európától való távolodás egyik szimbóluma a Karmelita előtti kordon

2004. május elsején, 19 évvel ezelőtt csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz – erről emlékezett meg Donáth Anna a bejegyzésében. Szerinte azért volt erre szükség, mert európai életet akartak a magyarok.

– olvasható a bejegyzésben.

Szerinte sokáig csak az alapértékek „tűntek számunkra elérhetőnek, de reménykedtünk benne, hogy ezek az értékek majd elvezetnek minket ahhoz az életminőséghez, amilyet tőlünk nyugatabbra élnek az emberek”. Szerinte azonban sorozatosan rosszul dönt a politikai elit, és ez az, ami miatt egyre távolabb kerülnek a magyar emberek a megnevezett életszínvonaltól.

„Az elmúlt évtizedben már az európai alapértékeket kezdték el a hatalomban lévők megkérdőjelezni. Mintha nem az ő rossz kormányzásuk, hanem az Európai Unió tehetne arról, hogy egy helyben toporgunk” – írta bejegyzésében Donáth Anna, hozzátéve:

Az Európától való távolodás egyik szimbóluma a Karmelita előtti „építési kordon”, amely mögé cinikusan bújik el a miniszterelnök. Most már az is világos: a kordont a hatalom akár könnygázzal is hajlandó megvédeni.