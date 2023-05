Istentelen ideológiákról beszélt Szijjártó Péter egy iskola átadásán

„Istentelen ideológiák nyomásgyakorlása zajlik, amikor az iskolákat különböző civil szervezetek akarják elfoglalni, amelyek megkérdőjelezik a szülők jogait és helyét, ezzel szemben a jövő a közösségépítésben van, és itt kulcsszerepe van a katolikus egyháznak is” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a felújított Öreg iskola átadásán Hegykőn.

A közösségeket a múltban és a jelenben is számos kihívást érte és éri, amire első példaként a rendszerváltásig tartó „istentelen diktatúra” brutális pusztítását említette, mondván, hogy az oktatás tönkretételével és az egyházak ellehetetlenítésével próbálták szétverni az ország jövőjét.

Nincs új a nap alatt, mivel most is istentelen ideológiák nyomásgyakorlásával nézünk szembe, amikor az iskoláinkat NGO-k foglalnák el, amikor ezek a szülők jogait, a szülők kötelezettségeit, a szülők helyét is már megkérdőjelezik