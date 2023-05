Megszólalt a darnózseli hentes: Nem öltem meg a feleségemet

A Kúria 21 év fegyházra ítélte a darnózseli hentesként elhíresült Nagy Jánost előre kitervelten elkövetett emberölés miatt. A férfi 2014 májusában feleségét meggyilkolta, holttestét pedig a ház alatti húsfeldolgozóban feldarabolta és ledarálta. A maradványok egy részét elégette, egy részét elrejtette vagy szétszórta. Nagy János most egy interjúban mindent tagadott. Elmondta azt is, hogy perújítási kérelmet fognak beadni ügyvédjével.

Nagy János 18, felesége pedig 16 éves volt, amikor megismerkedtek egymással. Szerinte sem ő, sem a felesége nem élte ki magát eléggé, és ez bontakozott ki, amikor negyven körüliek lettek, és a felesége egy másik férfiba szeretett bele.

A férfi rajtakapta feleségét, amint épp az új szerelmével ölelkezett. Kérdőre vonta nejét, aki elmondta: már nem szereti férjét, el szeretne válni. Ez 2011-ben történt, majd egy nem túl szép válás következett, ami felesége 2014-es eltűnéséig sem ment végbe.

A nő eltűnése napján a mosonmagyaróvári munkahelyén volt, ahol masszőrként dolgozott. Ott el is köszönt az utolsó ügyfelétől, majd senki sem látta. Földi maradványait később a zseli réten találták meg szétszórva a rendőrök. A vád szerint a nőt a munkahelyén ölhette meg férje, aki ezt követően az otthoni húsfeldolgozó helyiségben feldarabolta, majd elégette őt. Végül pedig egy közeli réten szórta szét maradványait.

A darnózseli hentesként ismert Nagy János most mindezt tagadta egy interjúban.

Nem vagyok gyilkos, és nem öltem meg a feleségemet, és nem daraboltam fel, nem daráltam le, nem égettem el

– árulta el a Tények stábjának a férfi, aki ártatlannak vallja magát.

Nagy János azt is hozzátette: azért nem védekezett eddig, mert állítása szerint az eredmények őt igazolták. Most azért ad mégis interjút, mert szerinte a kilenc év alatt óriási lejárató kampány ment végbe ellene.

A böngészőjének keresési előzményei árulták el

Nagy János szerint nincs arra utaló bizonyíték, hogy a gyilkosság napján bármit is darabolt volna, valamint darált volna. Emellett szerinte bizonyítékok is vannak arra, hogy lehetetlen ledarálni egy embert. Ugyanis állítása szerint a szakértők úgy vélték, lakóövezetben nem lehet egy embert ledarálni, csak ipari övezetben, ahol a megfelelő áramerősség, ipari gépek találhatóak.

A vádban az is szerepel, hogy miután ledarálta otthonában a férfi a feleségét, a gépeit sósavval tisztította meg. A férfi állítása szerint, bár valóban vásárolt egy liter sósavat, arra vonatkozóan nincs adat, hogy felhasználta volna bármire is.

Korábban a férfit kétszer is felmentették, mert nem találtak elegendő bizonyítékot az emberölésre, bár a telefonok cellainformációi szerint a nő eltűnése előtt a férfi vele volt. Sőt a férfi számítógépén is voltak furcsaságok a keresési előzményeket illetően.

János ugyanis több alkalommal is rákeresett a savaz, lesavaz, feldarabol, éget kifejezésekre. A férfi ettől függetlenül azt állítja, a szakértő nem talált az előzményeiben olyat, ami arra utalna, gyilkosságra készült.

Mit mondanak a tanúk?

Több tanú is volt az ügyben. Az egyik azt vélte látni, ahogyan a feltételezett elkövető sokáig dolgozott otthon a feleségének eltűnése napján. Egy másik tanú pedig azt állította, látta, ahogyan János a réten szétszórt valamit egy fekete zsákból.

A maradványokat patológus is megvizsgálta, aki elmondta, a felesége maradványai között tüdő-, máj- és szívdarabot is találtak a réten. Amikor ezeket megtalálták, azt mondták, halottnak lehet már nyilvánítani a nőt, ez 20 óra 4 perckor történt. Azonban a férfi akkor testvére vallomása szerint nála volt.

A szakértők azt mondták, hogy lehetett a nővérénél is, de máshol is. Emiatt a bíróság úgy vélte, nem volt ott a férfi, így hamis tanúzásért a testvérét is elítélték.

Gyilkosság, természetes halál és színjáték is lehet?

A férfi ügyvédje szerint, ha nincs holttest, nincs gyilkosság. A nő holtteste pedig nem került elő, ezért lehetett szerinte, hogy két olyan ítélet is született, amelyben nem lehetett megállapítani a férfi bűnösségét.

Az ügyvéd azt is elmondta, hogy ő is felfogadott egy szakértőt, aki megvizsgálta a maradványokat, és szintén talált szívszövetet.

Azonban a szövetben a szakértő szerint felmerülhetett a szívizom, valamint a szívfal megvastagodása, ami a hirtelen szívleállás egyik jele. Szerinte így akár a természetes halál sem kizárt.

Az ügyvéd azt is elmondta, hogy két védett tanú is volt az ügyben, akikről azonban kiderült időközben, hogy kicsodák, így ha a perújítási indítványt befogadja a bíróság, abban az esetben őket is ki kell hallgatni.

Nagy János az interjúban azt is kijelentette, hogy szerinte elfogult volt a bíró, amikor döntött, ugyanis egy idős nőt nem hallgatott meg a bíróság, akit a felesége a halála előtti napokban masszírozott. Ez az idős nő az ügyésszel rokoni kapcsolatban állt és szerinte sok mindent elmondott neki a feleség, így szeretnék, ha vallomást tenne.

A férfi továbbra is ártatlannak vallja magát és elmondása szerint tovább harcolnak majd. Először elmondása szerint arra gondolt, hogy külföldre utazhatott a felesége, és csak megjátszotta a halálát, de ebben ma már nem hisz, mert szerinte nem hagyta volna el két gyermekét.