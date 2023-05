Lantos Csaba: Bár fizikailag teljesen le tudnánk válni az oroszoktól, ez nem éri meg

Az idei év energiaellátása teljesen biztosított, a fűtési szezon véget ért, tehát mostantól a gáz már teljes egészében a tározókba megy. A villanyáramot nem lehet tárolni, de jövőre abból is tökéletesnek mondható az energiabiztonság. Ráadásul azt láthatjuk, hogy tavaly már 17 százalékkal csökkent az ország gázfogyasztása, amivel az Európai Unió ajánlását is sikerült túlteljesíteni. Amikor fel vannak töltve a gáztározók, akkor az éves lakossági fogyasztás háromnegyede már rendelkezésre áll − mondta el Lantos Csaba energiaügyi miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az olajat főleg két csővezetéken át kapjuk. A legtöbbet az Oroszországból Ukrajnán át jövő Barátság vezetéken, ami a háború alatt is végig működött. A másik az Adria vezeték, amely egyedül is el tudná látni az országot, és amelyen keresztül tengeri olaj érkezik. Ez azt jelenti, hogy Magyarország olajellátása már most diverzifikált. A többsége Oroszországból érkezik, de bőven nem csak onnan.

A miniszter elmondta, hogy most először volt olyan, hogy napenergiából annyit termelt az ország, hogy a dél körüli negyedórákban Paks teljesítményével megegyező árammennyiséget tudtunk exportálni. Ezt nevezhetjük történelminek.

Az áram áráról azt lehet mondani, hogy nagyon nagy mértékben változik, tehát nem mindegy, hogy amit termelünk, azt mikor termeljük. Az előrejelzések alapján idén Magyarország egy konszolidált piaccal számol. Az ország energiaellátása tervezhető. A kormány azt az ígéretet tette, hogy idén nem nyúlnak hozzá a rezsitámogatás rendszeréhez, és ez így is lesz. Valószínűleg ezt jövőre is fenn lehet majd tartani. Bár ha esetleg a piac visszatér a tíz euró körüli árakhoz, akkor a támogatásra nem lesz szükség − közölte Lantos Csaba.

Jelenleg a teljes magyar kőolajfogyasztás körülbelül fele jön Oroszországból. Az orosz földgáz kiváltására azt tudtuk tenni, hogy a szomszédos országokból már kiépítettük a gázvezetékrendszert. Kialakult egy észak–déli új gázkorridor. Ennek pont Magyarország van a középpontjában, ami komparatív előny. A meglévő, karbantartott vezetékek miatt azonban még mindig az oroszoktól tudunk a legolcsóbban vásárolni. Ezért van az, hogy bár fizikailag teljesen le tudnánk válni az oroszoktól, ez nem éri meg.

Magyarország mára karbonsemleges

A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban azt tudjuk megtenni, hogy napelemparkokat építünk. Szélturbinákra is szükség lesz, de mivel Magyarország egy medencében fekszik, a szélenergia termelése nálunk nem olyan hatékony. Mára elértünk oda, hogy Pakssal együtt az ország energiatermelése már karbonsemleges, vagyis a napos órákban már annyi áramot termelünk megújuló forrásból, mint amennyit felhasználunk − mondta el a politikus.

Jelenleg 17 nagyobb erőmű van Magyarországon, ebben benne van a Paks is, a gázturbinásból Magyarországon a legnagyobb a Gönyűn lévő, az egy 400 megawattos, a második Százhalombattán a Dunai Erőműnek az egyik blokkja, az 383-as, és jönnek lefelé. Van Lágymányoson, van több Budapesten, de majdnem minden nagyobb magyar városban vannak távhőerőművek.

A miniszter elmondása szerint a Dunai Erőmű blokkja viszonylag még bírható korú, de ezeket a nagy erőműveket időről időre fel szokták újítani, és egy nagy felújítás után még jó sokáig tudnak menni. Ezekkel úgy számolnak, mint amik velünk lesznek még belátható időn belül. Tekintettel arra, hogy az időjárásfüggő termelés nagyon megy föl, kellenek ezek a bizonyos nagy CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) erőművek. Ezek a kombinált ciklusú gázturbinák a leghatékonyabbak, és ebből fog az ország még további hármat építeni.