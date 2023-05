Veszélyes anyagokat mutattak ki a Balaton vizében

Először bizonyosodott be a Balaton történetében, hogy a tóban különféle mikroműanyagok és gyógyszermaradványok is jelen vannak.

Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb aggodalomra adnak okot az ökoszisztémákban megjelenő mikroműanyag-terhelések. Ezek a parányi polimerek ugyanis akut és krónikus hatásokat okozhatnak az algákban, illetve gerinctelen és gerinces szervezetekben is– közölte a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) szerdán az MTI-vel.

Hozzátették, egyre nyilvánvalóbb, hogy a mikroműanyagok felületéhez emberi eredetű szennyező anyagok (például gyógyszermaradványok, policiklusos aromás szénhidrogének és növényvédőszerek hatóanyagai) is hozzákötődhetnek, és ez tovább erősítheti az anyagok toxikus hatását, valamint az élő szervezetekben és a táplálékláncban történő feldúsulását.

A közleményben a MATE és az ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatóinak a Science of the Total Environment szaklapban közölt tanulmányára hivatkoztak, amely szerint a Balatonban lévő 50-100 mikrométeres (?m) mikroműanyagok juthatnak be a nagy vízibolha tápcsatornájába.

A szakemberek hétfajta polimertípust azonosítottak az 50-100 mikrométer mérettartományban, amelyek közül a polipropilén- és a polietilén-szemcsék voltak a leggyakoribbak. Típustól függetlenül 1000 literenként átlagosan 5,5 fordult elő belőlük, amely hasonló európai tavakban mért értékekhez.

A kutatócsoport azt is igazolta, hogy

a polisztirol és a polietilén önmagában, illetve egyes fogamzásgátló-maradványokkal együtt viselkedési és biokémiai változásokat okoz a nagy vízibolha egyedeiben.

Az új eredmények és tapasztalatok alapján a MATE és az Eurofins Kft. szakemberei pályázati együttműködéssel olyan további antropogén eredetű mikroszennyezőket keresnek, amelyek vizes közegben bizonyíthatóan megkötődnek a mikroműanyagok felületén – olvasható az egyetem közleményében.