Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely, most minden fővárosi szavazhat

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán jelentette be, hogy miről fog szólni az első fővárosi lakógyűlés további két kérdése.

Korábban beszámoltunk róla, hogy májusban és június elején a fővárosi lakosok négy, Budapestet érintő kérdésről dönthetnek. A négy kérdésből kettőt már korábban el is árult a főpolgármester. Ezek alapján az emberek kifejthetik véleményüket a szolidaritási adóról, valamint dönthetnek, hogy a főváros mely számláit fizesse be.

Ezt követően nem sokkal már belengette a főpolgármester, hogy a budapesti lakosok szavazhatnak majd a Lánchíd forgalmi rendjéről is. Karácsony Gergely Facebook-posztjában most bejelentette: a másik két kérdés a Lánchídról fog szólni, arról, hogy visszaadják-e azt az autósoknak, vagy továbbra is tartsák fenn a hidat a közösségi közlekedés, valamint taxisok, biciklisek számára.

A főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, ez a döntés szakmai ismereteket is igényel, de ebben a lakosok segítségére lehet a BKK, ugyanis készített egy szakmai anyagot a tények és adatok alapján. Azt is elmondta, hogy

a fővárosi postaládákba ezen a héten érkeznek a levelek, amelyek minden szükséges információt tartalmaznak a szavazáshoz.

A voksolásra június 11-ig lesz lehetősége a budapesti lakosoknak. Karácsony Gergely azt is hozzátette, hogy amióta a Lánchíd újra járható bizonyos járművek számára, csökkent a dugó Budapesten, tehermentesítették a többi hidat, valamint szerinte jóval több embert és jóval gyorsabban tudnak a buszok egy pontból a másikba szállítani.

Végül azzal zárta mondandóját: ha a budapestiek a „haladásra”, az „élhető Budapestre” szavaznak, akkor a jövőben a Széchenyi és Clark Ádám tér is megújulhat, a rakpartok pedig kizöldülhetnek.