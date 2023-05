Orbán Viktor rájött, csak akkor tudják megvédeni a hazát, ha a szellemi, ideológiai csatákat is vállalják; egy szellemi ideológiai csatatér kellős közepén találták magukat.

Nem volt más választásunk, tetemre kellett hívnunk a nyílt társadalom ideológiáját és Soros György birodalmát. Valaki a fél életét odaadná, hogy világhírű legyen, mégsem sikerült, mi nem vágytunk erre, mégis sikerült. Hogy ezen ki lepődött meg jobban, mi vagy a liberálisok, azt nem tudom, de talán már mindegy is.

Orbán Viktor szerint alapvető fontosságú, hogy „mi, magyarok, nem támadunk”. Nem akarják megmondani más országoknak, mit gondoljanak a migrációról, a genderelméletről vagy az európai szuperállamról. Végképp nem akarják megmondani az amerikaiaknak, minden népnek joga van arra, hogy saját akarata és minősége szerint éljen,

mi nem támadunk, mi védekezünk. Védekezünk, mert a globalista progresszív elit ránk akarja kényszeríteni az akaratát. A mi szabadságharcunk azért lett fontos a nyugati világ számára, mert kiderült, nem csak Magyarországot támadták meg, hanem a szabad világ minden nemzetét.

Ma egy inkubátor program vezetőjeként jelenti, hogy támadás alatt állnak, „a támadás nem gazdasági természetű, egy biológiai fegyverrel van dolgunk, egy vírustámadást indítottak ellenünk, ezt a vírust a progresszív liberális laboratóriumokban fejlesztették ki. Ez a vírus a nyugati világ legsebezhetőbb pontját támadja. Ez a nemzet. Ez egy nemzetfelemésztő vírus, amely a nemzeteket atomra bontja és szétporlasztja.

Orbán Viktor szerint a nemzet a nyugat találmánya, a szíve közepe, de az Achilles-sarka is, nemzetek hiányában elvész a szabad élet lehetősége, és a Nyugat elbukik. A zsidó-keresztény hagyomány azt tanítja, hogy Isten nemzetekre osztotta a világot, és minden nemzet mellé még egy őrangyalt is rendelt. Megemlítette Ferenc pápa látogatását is, amiről úgy fogalmazott, hogy fantasztikus apostoli látogatás volt, a magyarok rendkívül hálásak a szentatyának.

A nemzet eszméjét a különleges nyugati örökségnek tartja, ezt ismerték fel a magyarok is, ezért kötöttek vérszerződést, szervezték nemzetté magukat, csatlakoztak a nyugati világhoz, és ezért nem tűntünk el a történelem ködében, mint ahogy az a többi, nyugatra jött ázsiai néppel történt.