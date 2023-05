26-27 fokos melegre lehet számítani a hétvégén

Pénteken és a hétvégén is jó idő lesz az ország területének legnagyobb részén, bár helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak.

A minap még rossz idő volt, és a villámárvíz elmosott egy Tolna vármegyei települést is. Reggel azonban már írtunk arról, hogy hamarosan ismét jön a jó idő, bár a csütörtöki nap sokaknak még nehéz lehet.

Most az Időkép számolt be arról, hogy a hétvégén valóban jó időre lehet számítani. Mint írták, meleg levegő érkezik Kárpát-medencébe, és ezáltal a maximum hőmérsékletek pénteken és a hétvégén is 20 és 25 Celsius-fok között alakulnak,

de az ország déli részein még 26-27 Celsius-fok is lehet szombaton és vasárnap.

A meleg idő mellett mindenhol hosszabb napos időszakokra lehet számítani, bár ebbe belerondíthat egy-egy zápor és zivatar. Szombaton északon és nyugaton növekedhet meg délután erősebben a felhőzet, és elszórtan záporok, északnyugaton zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap labilisabb levegő lesz fölöttünk, fülledtebbé válik az idő, és az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett még több helyen jöhetnek záporok, zivatarok.

Nagy szélre sem pénteken, sem a hétvégén nem kell számítani, csupán zivatarok idején támadhat fel a légmozgás. A jövő hét csapadékosabb időt tartogat, néhány fokkal visszaeshet a csúcshőmérséklet – írták az Időkép előrejelzésében.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras