Medvéket láttak egy Nógrád vármegyei településnél, kiadták a figyelmeztetést

Először egy lucfalvai Facebook-csoportban osztottak meg információkat arról a napokban, hogy medvét láttak a település határán. A polgármester arra kérte a lakókat, hogy a túrázók vagy gombázók vigyázzanak a térségben.

Egy nappal később a Lucfalvával határos Sóshartyánban is figyelmeztetést adtak ki az észleelés miatt. A közleményben azt írták:

Mivel Lucfalva és Sóshartyán külterülete határos, erdeink határosak, akár átjöhetnek a mi erdeinkbe is. A medve több kilométer is megtesz naponta, illetve a szagokat nagyon távolról is megérzi, medvebocsát védi!