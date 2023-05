Novák Katalin: Ez lehet, hogy az életünkben még egyszer nem történik meg

Novák Katalin egy Facebook-posztban jelentette be az interjút csütörtök délután. Az erről szóló cikkünkben azt is összeszedtük, hogy mi mindenről lehet szó.

A hirado.hu oldalán közzétettek egy rövid beharangozót is, amely szerint Novák Katalin arról beszél az interjúban, hogy

jó volt magyarnak lenni a pápalátogatás idején.

Az államfő szerint a magyarság összetartozásának érzését erősítette Ferenc pápa budapesti látogatása, és azt látta, hogy „a szentatya is milyen nagyra értékel bennünket, magyarokat” – fogalmazott a közmédia beharangozója szerint Novák Katalin.

Ez a három nap örömünnep volt

Novák Katalinnal a pápalátogatásról a közmédián tudósító riporter, Martí Zoltán készített interjút. Első kérdése az volt, hogy a köztársasági elnök miként értékeli a látogatást.

„Én úgy érzem, hogy Ferenc pápa jól akarta érezni magát, és jól is érezte a magyarok közt” – mondta, hozzátéve, szerinte történelmi jelentőségűnek nevezhető ez a látogatás, mert építkezni lehet belőle a közeljövőben, és azért is, mert ritkán érkezik a pápa Magyarországra.

Ez lehet, hogy az életünkben még egyszer nem történik meg […] ez nem egy gyakran ismétlődő esemény

– mondta Novák Katalin.

„Mi ennek a békekórusnak vagyunk egy meghatározó hangja”

Arra a kérdésre, hogy miként képzeli el a pápával kötött szövetséget (amelyről az egyházfő fogadásakor beszélt), Novák Katalin azt mondta: szerinte közös értékeket képviselnek, különösen most, amikor kevesen mernek megszólalni a béke hangján, és a „háború szólistái” vannak többségben.

„Mi ennek a békekórusnak vagyunk egy meghatározó hangja” – fogalmazott, hozzátéve: arról is beszéltek, hogy milyen konkrét lépéseket tudnak tenni az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Kifejtette, a pápa által bejelentett békemisszióról sokat most nem tud elárulni, de fontos, hogy mindkét féllel tárgyalni kell, és a pápa erre készen áll.

Talán ő lesz az, akit hajlandók a háborúban álló felek fogadni [...] bár hozzáteszem: az is érdekes, hogyan reagáltak az ő, békemisszióról szóló szavaira

– mondta Novák Katalin, hozzátéve, egyelőre „a valódi szándék” hiányát lehet látni a tárgyalásokkal összefüggően. Ezután arról beszélt, hogy az ukrajnai konfliktus miatt tapasztalható fegyverkezési verseny „táplálja a háborút”, és állítása szerint Ferenc pápa is azt mondta, hogy ezzel vigyázni kell.

Reformátusként is „lelkipásztori látogatást” jelentett számára



Az államfő arról is beszélt, hogy Ferenc pápa látogatása azért is jelzésértékű, mert az egyházfőnek „semmilyen kötelezettsége” nem volt arra vonatkozóan, hogy Magyarországra jöjjön, saját elhatározásból döntött emellett.

Arra a kérdésre, hogy vatikáni újságírók szerint Ferenc pápa nagyon tiszteli személyesen Novák Katalint, a köztársasági elnök azt mondta, sokat segített az, hogy tud spanyolul, és közvetlenül tudnak kommunikálni egymással, például a családról, hitbéli kérdésekről.

Számomra is egy lelkipásztori látogatást jelentett […] azzal együtt, hogy én hitvalló, református ember vagyok

– mondta Novák Katalin.

Az államfő kiemelte, hogy nagyon jó élmény volt számára a vasárnapi szentmise, ahol a tömegben mindenki olyan szeretettel fordult a többiek felé, amelyre „a mindennapokban is nagy szükségünk lenne”. Felemelő pillanat volt számára az is, amikor Ferenc pápa korábban megüzente, szeretne vele négyszemközt beszélgetni még utoljára azelőtt, hogy repülőre ülne, és erre a spontán beszélgetésre aztán sor is került.

Akkor egy közös Miatyánkkal zártunk […] ez lelkileg is egy megerősítés volt

– mondta a spanyol nyelven mondott imáról Novák Katalin.

A köztársasági elnök azt is fontosnak tartotta Ferenc pápa Magyarországon elmondott üzenetéből, hogy „a reflektorfényt” olyan, nehéz helyzetben lévő személyekre kell irányítani, akik kevésbé látszódnak a társadalomban. Mint mondta, ezt elnökként ő maga is igyekszik megtenni.

Kivétel nélkül minden magyar embernek fontos volt

Novák Katalin ezután arra tért ki, hogy a pápa látogatása a társadalmi konfliktus enyhülését is segítheti Magyarországon. Mint írta, ezután talán jobban meggondolják az emberek, hogy a közösségi médiában egymást gyalázó bejegyzéseket tesznek-e közzé, vagy inkább azt mondják, hogy mégse. Szerinte a látogatás ebben az értelemben

kivétel nélkül minden magyar embernek fontos volt […] Ezt az elrugaszkodási pontot kell most megragadnunk, ebbe az irányba érdemes továbblépnünk közösen.

Ezután kitért arra is, hogy a világ szabad országaiban gyakran találkozott azzal, hogy panaszkodnak a keresztény fiatalok, mert nem vallhatják meg a kereszténységüket – szemben az ateistákkal vagy agnosztikusokkal –, és a bizonyságtételüket sok helyen „nem látják szívesen”. Szerinte Magyarország ebből a szempontból egyedi kivételt képez, és „ezek is megadják a lehetőséget, hogy annak, aki hitvalló keresztény, legyen esélye arra, hogy ezt büszkén megvallhassa”.

Szelfizés, sós stangli

Novák Katalint arról is megkérdezték, honnan jött az ötlet, hogy megkéri egy közös szelfi készítésére Ferenc pápát.

Mondhatnám, hogy a Szentlélektől, mert valójában igen

– mondta, majd utalt arra, tudta, hogy a pápa szeret szelfizni a hívőkkel, „benne van” ebben, innen jött az elképzelés. Hozzáfűzte: szerinte az efféle cselekedetek is azt bizonyítják, hogy a kereszténység nem feltétlenül „valami retrográd dolog”, és a keresztények tudnak nyitottak lenni a modern változásokra, amellett, hogy az értékeiket következetesen képviselik.

Arról, hogy ízlett-e Ferenc pápának az általa sütött sós stangli, azt mondta, a pápa először vissza akarta utasítani a süteményt, de akkor még nem tudta, hogy ő sütötte. Amikor az egyházfő megtudta, akkor rögtön meggondolta magát, és még a repülőre is vittek belőle.

„Úgy érzem, értékelte azt, hogy ez is csak a vendégszeretetünk kifejezése volt. Nem személyesen az enyém, hanem minden magyaré” – mondta az államfő, majd végül köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a látogatás megszervezésében.

Én azt szeretném megköszönni minden magyar embernek, hogy ebben a segítségünkre voltak, és hogy ebben közösen lehettünk most jelen, és hogy jó volt magyarnak lenni ez alatt a három nap alatt is

– mondta az interjú legvégén Novák Katalin.

(Borítókép: Novák Katalin 2021. június 10-én. Fotó: Gombkötő Emma / Index)