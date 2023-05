Szijjártó Péter a CNN-nek: Ebben az országban mindenki biztonságban van, függetlenül attól, hogy kibe szerelmes

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerda este interjút adott Richard Quest brit újságírónak, a CNN Quest Means Business budapesti különkiadásában. Quest elsőként azt kérdezte a külügyminisztertől, hogy köze van-e az ukránoknak a Kreml elleni támadáshoz.

Nézze, Richard, nem tudom. Nem tudom, hogy mi történt, de egy dolgot biztosan tudok: minél tovább tart ez a háború, annál több ilyen eseményre kerülhet sor, és minél több ilyen esemény történik, annál nagyobb az eszkaláció veszélye

– mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy amint befejeződik a háború, ilyen eseményekre nem kerül sor.

Közölte azt is, hogy a NATO nem részese a konfliktusnak, és mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy ne is váljon konfliktus részévé, és ne kerüljön közvetlen konfliktusba az Orosz Föderációval. „Ha a NATO közvetlenül belesodródna ebbe a konfliktusba, az a harmadik világháború kitörésének veszélyét hordozza magában. És ezt egyikünk sem szeretné” – fogalmazott. A külügyminiszter szerint a magyar emberek ebben az országban rendkívül nagy árat fizettek már a háborúért, és mindent megtettek azért, hogy az ukrán embereket segítsék.

„Semmi sem elég”

Az újságíró a belpolitikai kérdésekkel kapcsolatban felvetette, hogy a parlament elfogadta az igazságügyi reformokat az Európai Unió nagy nyomására, ám az Európai Bizottság szerint ez nem elég. Szijjártó Péter többször a műsorvezető szavába vágva közölte, hogy „semmi sem elég”.

Az interjú közben a CNN bejátszott egy összevágott felvételt, amelyben elhangzott, hogy az EU-s nemzetek családjában a problémás gyerek Magyarország, és Brüsszellel a viszony Orbán Viktor miniszterelnök megválasztása után kezdett elmérgesedni 2010-ben. „Az első néhány évben jobboldali kormánya több tucat olyan törvényt fogadott el, amelyek radikálisan megváltoztatták az ország alkotmányos berendezkedését. Nemrégiben pedig az LMBT-közösséget vették célba, gyakorlatilag megtiltva az örökbefogadást az azonos nemű párok számára. A brüsszeli vezetők megdöbbenéssel figyelték az eseményeket. A magyar törvényjavaslat szégyen. Szembemegy minden értékkel, az Európai Unió alapvető értékeivel” – hangzott el a műsor közben.

Nos, a külügyminiszter úr még mindig itt van velem. Nos, rendben, Magyarország egy demokrácia, egy pillanatig sem várom, hogy Ön majd azt mondja, hogy: »Igaza van, Richard, antidemokratikusak vagyunk, megváltoztattuk a dolgokat.« Egy pillanatig sem hiszem, hogy ezt fogja mondani

– mondta a műsorvezető.

Demokrácia, liberalizmus

Richard Quest szóba hozta a The Economist cikkét is, ami arról szól, hogy Orbán Viktor hogyan üresítette ki a magyar demokráciát, valamint közölte, hogy mások szerint is Magyarország csak részben szabad ország. A külügyminiszter elmondta, hogy folyamatosan sértegetik Magyarországot, ugyanakkor megérti a problémájukat.

Ők sértegetnek minket. Folyamatosan sértegetnek minket, Richard, meg kell mondanom. Mert látom… Megértem a problémájukat. A problémájuk szerintem az, hogy itt van egy kormány, amely egyértelműen mainstream-ellenes. Ez egy jobboldali kormány, ez egy kereszténydemokrata kormány, ez egy nagyon hazafias kormány, ez a kormány szembemegy a nemzetközi liberális fősodorral sok fontos kérdésben, és mindeközben ez a kormány sikeres. Mert egy dolgot ne felejtsünk el, választást nyerni nagyon bonyolult dolog, de választást nyerni négyszer egymás után, nagy fölénnyel, na az nagyon nehéz

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Korrupciós vádak

A műsorvezető kifejtette, hogy az EBESZ azt mondja: ebben az országban nem biztosítanak egyenlő feltételeket, a média jelentős mértékben elfogult a kormánypárt irányába, hűtlenül kezelik az állami erőforrásokat, hiányzik az átláthatóság, és mindez elfogultsággal és kiegyensúlyozatlansággal jár. A külügyminiszter szerint ez egyértelműen egy politikailag elfogult nyilatkozat, mert valahányszor egy jobboldali párt választást nyer, ilyen jelentéseket lehet olvasni.

A korrupciós vádakkal kapcsolatban Szijjártó Péter elmondta, hogy

ha rendszerszintű korrupció lenne az országban, akkor nem lenne növekedés, nem jönnének a befektetők az országba, és nem hoznák ide a pénzüket. Úgy véli, ez egyértelmű vádaskodás.

Ezt követően Richard Quest rákérdezett, hogy Magyarország kész-e elítélni az új ugandai melegellenes törvényt, amely a legdrákóibb büntetéseket tartalmazza, beleértve a halálbüntetést is bizonyos körülmények között. A külügyminiszter közölte, hogy határozottan elítéli.

Itt, ebben az országban, függetlenül attól, hogy ki kibe szerelmes, függetlenül attól, hogy milyen közösséghez tartozik, itt biztonságban van és védi az alkotmány. És amíg ez a kormány a helyén van, addig senkinek sem kell félnie, senkinek sem kell félnie, tartozzon bármilyen közösséghez, legyen szerelmes bárkibe is.

A riporter arra is rákérdezett, hogy Szijjártó Péter mit értett azalatt, hogy ellenzi a civil szervezeteket és az istentelen erőket, amelyek az iskolákat fenyegetik. A külügyminiszter szerint „vannak egyértelmű tendenciák, amelyek elítélik a vallási szervezeteket, amelyek úgy gondolják, hogy vallásosnak lenni valamiféle retrográd dolog, akik azt mondják, hogy vallásosnak lenni valami rossz”. Úgy véli, a vallást minden esetben tiszteletben kell tartani.

Az interjú végén a külügyminiszter közölte Richard Questtel, hogy jó ízlése van, hogy Magyarországra látogatott. Az újságíró is nagyon örült a meghívásnak, és annak is, hogy Szijjártó Péterrel beszélgethetett, valamint megjegyezte, hogy a gulyás is nagyszerű volt.

A külgazdasági és külügyminiszter az amerikai CNN hírcsatornának tavaly szeptemberben arról beszélt, miért gondolja úgy, hogy fel kell oldani az Európai Unió Oroszországgal szemben kivetett szankcióit. Szijjártó Péter a beszélgetésben kiemelte: az ország biztonságos olaj- és gázellátását az orosz források nélkül lehetetlen lenne megoldani.

A mostani teljes interjú itt nézhető vissza: