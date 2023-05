„Keresztény emberként azon gondolkodtam, hol vannak a Fidesz képviselői, miért nem kapunk jogsegélyt”

Május 3-án ismét tüntetés volt a Karmelita kolostor előtt, ahol a rendőrök könnygázt is bevetettek. Egy 17 éves fiút emiatt kórházba is kellett szállítani, valamint a fogdán tartották. A szülők, mint kiderült, keresztény emberek, a fiú is keresztény iskolába jár. A szülők szerint a keresztényeket nem védi a Fidesz.