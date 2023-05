Megkerülhetetlenné vált a budapesti közlekedésben a SHARE NOW

Négy év alatt a levezetett kilométerek száma, az átlagos utazási időtartam, a flottaméret és az ügyfélszám tekintetében is figyelemre méltó növekedést produkált a SHARE NOW.

Sokat mond a dinamikáról, hogy a felhasználók az elmúlt egy évben négyszer annyit használták az autókat, mint az indulás első tizenkét hónapjában. Ugyanezt jelzi a megtett távolság növekedésének üteme is: a négy év során összegyűlt, közel 16 millió kilométerből 8 millió 2022 „termése”.

A tavaly a 80 ezer felhasználói határt átlépő SHARE NOW mostanra közel 90 ezres táborral büszkélkedhet, és ennek harmada az elmúlt egy évben kezdte használni a szolgáltatást.

Az elképesztő mértékű gyarapodás egyfelől a könnyen használható mobilalkalmazás és a gyors, minőségi szolgáltatás számlájára írható. Ugyanakkor legalább ennyire lényeges szempont a gondosan karbantartott autók folyamatosan megújuló és bővülő kínálata.

Elégedettséggel tölt el minket, hogy ügyfeleink többsége a sajátjaként vezeti az autókat, miközben mi is mindent megteszünk a nem rendeltetésszerű használat kiszűrése érdekében

– mondta Koralewsky Márk, a SHARE NOW vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a tudatosságnak és a szisztematikus állapotmegőrzésnek köszönhetően a legtöbb autó amortizációja nem vagy legfeljebb kismértékben tér el a magántulajdonú társakéitól.

„Már felmérések is azt támasztják alá, hogy a carsharing a városi mobilitás vérkeringésének egyik legfontosabb, legmegbízhatóbb tényezőjévé kezd válni” – mondta a vezérigazgató, aki szerint ebben jelentős szerepe van a SHARE NOW szerepvállalásának és progresszivitásának. A cég által nemrégiben kezdeményezett kutatásból például az derült ki, hogy 2022-ben az előző évhez viszonyítva jelentősen nőtt azok száma, akik a szolgáltatás összes költségcsökkentő hatásával tisztában vannak. Azzal például, hogy a benzin árán és a budapesti parkolási költségeken felül megspórolható a téli-nyári gumicsere, a biztosítás, a szerviz és az autópálya-matrica is, ugyanis ezeket a tarifákat egytől egyig tartalmazzák.

Ez a felmérés arra is rávilágított, hogy a felhasználók a szolgáltatás átlátható árazását és az applikáció könnyen kezelhetőségét kedvelik a leginkább, de kiemelten fontos számukra az autók minősége, állapota és tisztasága is. Szintén lényeges szempont még az elérhető szolgáltatási terület, amely az elmúlt egy évben is folyamatosan bővült, az ingázó felhasználók mindennapjait is megkönnyítve.

A 100 km²-t is meghaladó területhez Budakalászon, Budaörsön, Dunakeszin, majd pedig Érden is létrejöttek külső zónák, amelyek az agglomerációs közlekedést teszik kényelmesebbé és hatékonyabbá. Ennek térnyerése egyébként a menetidő bővülésében is megmutatkozik: a felhasználók mostanra átlagosan 95 percet töltenek el a járművekben, amelyek között benzines és elektromos modellek is akadnak. Az elmúlt 12 hónapban a flotta új Opel Corsákkal bővült, és ebben a periódusban csatlakoztak a kínálathoz az akár többnapos utakra is bevethető Peugeot 208-asok, illetve ezek elektromos változata, a Peugeot e-208.

A szolgáltatást főként esti szabadidős programokhoz, személyes ügyintézéshez, bevásárláshoz vagy más közlekedési eszközökhöz (pl. reptérre, vasútállomásra, közösségi közlekedési csomópontokhoz) való eljutás céljából veszik igénybe a legtöbben. A felmérés alapján az autómegosztás továbbra is a 25–34 éves korcsoport körében a legnépszerűbb. Azonban a SHARE NOW szolgáltatása a 35–49 éves korosztály körében is egyre gyakrabban merül fel városi mobilitási opcióként, a legidősebb budapesti felhasználó pedig már 80 éves is elmúlt.

Koralewsky Márk bizakodó a felhasználók számának és diverzitásának további bővülését illetően, és egyelőre csak mérsékelten kiaknázott területként tekint a b2b szegmensre. „A kedvező konstrukcióknak köszönhetően a carsharing cégautó-helyettesítőként és cafeteriaelemként is remek megoldás, a cég méretétől és a potenciális felhasználók számától függetlenül” – mondta a vezérigazgató.