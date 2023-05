Hamarosan adásban lesz Orbán Viktor

A magyar miniszterelnököt péntek reggel többek között Ferenc pápa budapesti látogatásáról, a békéről, valamint a CPAC Hungary konzervatív konferenciáról is fogják kérdezni a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor legutóbb három hete volt a közszolgálati rádió vendége, ahol a

magyar–amerikai viszonyról, az ukrajnai háborúról, az inflációról, valamint az ársapkákról is beszélt. A kormányfő akkor a háború eszkalációjával kapcsolatban kijelentette: egyre borúsabban látja ennek veszélyét. Szerinte most rosszabb a helyzet, mint két hete, mivel Oroszország azóta taktikai atomfegyvereket telepített Belaruszba.

Megvannak a saját érdekek a háborúban

A miniszterelnök szerint a háborúban Magyarország a saját érdekeiből indul ki, és emiatt nem biztos, hogy az Egyesült Államok érdekei egybeesnek Európáéval. „Mi egy keresztény reneszánszban bízunk, erre az útra kéne rátalálnunk. A franciák egy liberális világot erőltetnek, de velük legalább lehet vitázni” – jegyezte meg.

A katolikus egyházfő április utolsó hétvégéjén háromnapos látogatást tett Magyarországon. Ferenc pápa többek között Novák Katalin köztársasági elnökkel, valamint Orbán Viktorral találkozott, majd beszédet mondott a Karmelita kolostorban. Szombat délután 11 ezer fiatal fogadta a Papp László Sportarénában, vasárnap pedig szentmisét tartott a Kossuth téren.



Május 4-én, csütörtökön tartották a CPAC Hungary konferenciát, amelynek főszónoka Orbán Viktor volt. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország egy olyan inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik. Itt ugyanis megcsinálták a konzervatív, keresztény fordulatot, és ez 2010-ben kezdődött.

Orbán Viktor szerint a nemzet a Nyugat találmánya, a szíve közepe, de az Achilles-sarka is, nemzetek hiányában elvész a szabad élet lehetősége, és a Nyugat elbukik. A zsidó–keresztény hagyomány azt tanítja, hogy Isten nemzetekre osztotta a világot, és minden nemzet mellé még egy őrangyalt is rendelt. Megemlítette Ferenc pápa látogatását is, amiről úgy fogalmazott, hogy fantasztikus apostoli látogatás volt, a magyarok rendkívül hálásak a szentatyának.