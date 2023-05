Mit tud tenni a társadalom egy gyermekkorú gyilkossal?

Kosta Kecmanovic, 13 éves belgrádi diák május 3-án reggel azt követően, hogy egyest kapott történelemből, hazament apja pisztolyaiért, majd visszatérve az iskolába lelőtte nyolc diáktársát és a biztonsági őrt, rálőtt a tanárnőjére, és még hat diákot is megsebesített. Elfogása után egy csepp megbánást sem tanúsított. Sőt kiderült, hogy legalább egy hónapja tervezte a támadást, az iskolába a 9 milliméteres fegyveren kívül egy kisebb pisztolyt, négy Molotov-koktélt és három feltöltött tárat is magával vitt.

A belgrádi főügyészség nem sokkal a támadás után közölte, hogy a hatályos szabályozás szerint nem vonható felelősségre Kosta Kecmanovic. A hetedikes fiú ugyanis csak július végén tölti be a 14. életévét, márpedig a szerbiai törvények szerint csak a 14 éven felüliek büntethetők. A fiú apját, aki váltig bizonygatta, hogy elzárt széfben tartja a lőfegyvereit, őrizetbe vették, az ügyészség a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével gyanúsítja. Az anyát is előállították, míg az elkövetőt a belgrádi neuropszichiátriai klinika egy elkülönített részén helyezik el.

Aleksandar Vucsics szerb államfő aznap tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy

A politikus megdöbbenésének adott hangot, hogyan járhatott lőtérre egy kiskorú, hogyan vihette el az apja, és hogyan történhetett meg, hogy senki nem tiltotta meg neki a belépést. Szerinte az sem zárható ki, hogy a fiú tudta, nem vonható büntetőjogi felelősségre.

A belgrádi iskolai vérengzés után egy nappal újabb lövöldözés történt Szerbiában. Ezúttal egy 21 éves férfi ölt meg nyolc embert. A szerb kormány elhatározta, hogy szigorítják a fegyvertartási és fegyverviselési törvényt, felülvizsgálják az eddig kiadott engedélyeket, szigorúbb pszichológiai vizsgálatra lesz szükség az engedélyek kiadásához, és két évig tartó moratóriumot vezetnek be az engedélyek kiadására.

Egy 13 éves fiú szerzett engedélyt gázriasztó fegyverhez az Ügyfélkapun keresztül

Az eljáró hatóság kiskorú részére adminisztratív hiba folytán, nem jogszerűen állította ki a gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselésére jogosító engedélyt – írta Vadai Ágnes DK-képviselőnek küldött válaszában Pintér Sándor belügyminiszter megbízásából Rétvári Bence államtitkár. Tudatta azt is, hogy március 29-én az engedélyt visszavonták. A megdöbbentő hibára úgy derült fény, hogy egy 13 éves fiú elhatározta, hivatalos engedélyt szerez a gázriasztó fegyveréhez, amit az Ügyfélkapun keresztüli igénylés után meg is kapott, nem sokkal később azonban elvesztette a dokumentumot, amely a rendőrségnél kötött ki. Jelenleg az a különös helyzet, hogy gyerek is vásárolhat és birtokolhat gázpisztolyt Magyarországon. Otthonában az előírt módon tarthatja, de nem viheti magával, ha elmegy hazulról. Az ugyanis már – a 18. életév betöltéséhez kötött – fegyverviselésnek számít.