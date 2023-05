Márki-Zay Péter: Orbán Viktort támogatja, aki demokráciát hazudik

Választási programja sem volt, a tavalyi választások megnyerése óta pedig az összes ígéretét megszegte a kormány – mondta az mfor.hu-nak adott interjújában Márki-Zay Péter. A 2022-ben Orbán Viktor ellenzéki kihívójaként induló politikus szerint az infláció az átlagemberek terhe, ahogy az adóváltoztatásoknak, illetve a rezsicsökkentés részleges kivezetésének is ők a legnagyobb kárvallottjai.

Utóbbival kapcsolatban megjegyzi: bár a legtöbb szegény embert valóban védi az átlagfogyasztásig való kedvező díj, de a kenyér árában, illetve a különböző adókban ők is megfizetik az áremelkedést.

Hódmezővásárhely polgármestere tovább ment: úgy véli,

az ellenzék választási győzelmével jobban járt volna az ország: azóta például Magyarország hozzájutott volna az uniós támogatásokhoz.

„Az uniós források elmaradása miatt kellett Lázár János építésügyi miniszternek 6 ezer milliárd forintnyi államilag indított, illetve önkormányzati projekteket leállítania. Tehát nagyon-nagyon súlyos következményei vannak a kormány Európai Unióval szembeni szabadságharcának” – fogalmazott.

Rendszerváltó ellenzék kell

A politikus kijelentette: kényszerű szövetség volt az ellenzéki összefogás a tavalyi választásokon. A jobbikos szavazókat elbukták, a párt 2018-as szavazóinak kétharmada nem volt hajlandó egy „Gyurcsány-listára” szavazni. Továbbá utalt rá, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) sem fulladt ki az ő miniszterelnök-jelölti támogatásában. „Az a DK, akit – és Dobrev Klárát – az előválasztás során a Fidesz országos és regionális lapjaiban pozitív PR-cikkekkel segítettek, és amelynek átadtak rólam egy nyolcvanoldalas lejárató anyagot, hogy ezzel segítsék velem szemben Dobrev Klárát, annak a DK-nak a propagandája most azt terjeszti, hogy a Fidesz engem támogatott az előválasztás során. Ennek bizonyítottan, dokumentáltan éppen az ellenkezője igaz” – fejtette ki.

A Gyurcsány-párt árnyékkormányáról azt mondta: nekünk ma a diktatúra megdöntésén kell dolgozni, egy diktatúrában pedig nincs árnyékkormány. Azzal nem lehet leváltani a diktatúrát, ahhoz rendszerváltó ellenzéki kerekasztal kell.

Egy demokráciában lehet árnyékkormány, de aki azt hazudja, hogy ma Magyarországon demokrácia van, az nem akarja leváltani Orbán Viktort.

Guruló dollárok vagy fillérek?

Kormányzati szereplők többször beszéltek arról a nyilvánosságban, hogy az ellenzékhez dollárban nominált támogatások érkeztek. Ezzel kapcsolatban Márki-Zay Péter úgy nyilatkozott: a mai napig nem tud arról, hogy akár egyetlenegy nem magyar állampolgár pénze is az ellenzéki kampányban landolt volna.

„Én mindig minden fillér adományommal elszámoltam, 2018 óta immár négyszer. A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) a választás előtt, 2022. március 28-án már nyilvánosságra hozta, hogy megállapodást kötött az Action for Democracyval, ami a magyar és külföldi sajtóban is megjelent” – mondta a városvezető, hozzátéve: az Action for Democracy átküldte számára az egyik adománygyűjtő oldal képernyőfotóját, azon mikroadományok szerepeltek. „Nyilván nem tudom azt kizárni, hogy volt néhány nagyobb adományozó is” – mondta.

„Ahogy Orbán Viktort évtizedeken át guruló dollárokkal támogatta Soros György, úgy azt sem zárhatjuk ki, hogy most az ő baráti köre is ott volt a mi adományozóink között is” – fogalmazott.

EP-listavezető is lehet

A Mindenki Magyarországa Néppártnak feltett szándéka, hogy megméresse magát a jövő évi európai parlamenti választásokon, Márki-Zay Péter továbbá arról is beszélt, tekintve, hogy az Európai Néppárt értékrendjét képviselik, hosszú távon szeretnének a pártcsaládhoz csatlakozni. „A Mindenki Magyarországa Néppárt egy külön formáció, de természetesen nagyon sok MMM-tag szeretne csatlakozni ehhez az új párthoz. Mi azt szoktuk mondani, hogy ez a civilek pártja lesz, ami az olyan értékeket képviseli, mint a transzparencia, a civil kurázsi, a kezdeményezőkészség, az öngondoskodó társadalom.”

Arra a kérdése, hogy az EP-választáson való indulás esetén ő lenne-e a listavezető, Márki-Zay Péter úgy válaszolt: „nem zárom ki”.

„Egy hazaáruló kormány minisztere”

A szintén hódmezővásárhelyi illetőségű és a térség országgyűlési képviselőjének számító Lázár Jánossal való rivalizálása régre nyúlik vissza. Márki-Zay Péter elmondta, hogy a tavalyi választások óta kétszer találkozott az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetőjével. „Én nyitott vagyok egyébként, ha a térség országgyűlési képviselője jön, szeretne találkozni, készséggel állok elébe” – mondta, majd kemény szavak következtek.