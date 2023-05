Dobrev Klára az önkormányzati választást érintő bejelentést tett

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke, EP-képviselő Szombathelyen mondott beszédet. Nemény András MSZP-s polgármester is a színpadra állt, és bejelentették, hogy a 2024-es önkormányzati választáson a DK támogatja a városvezetőt.

Nemény András, Szombathely MSZP-s polgármestere a rendezvényen köszönetet mondott a Demokratikus Koalíciónak azért, hogy 2019 után a 2024-es önkormányzati választásra is megkapta a párt támogatását. A városvezető hangsúlyozta, a csapatban hisz, amelynek fontos alkotóeleme a DK.

A polgármester kitért arra is, a 2022-es választás éjszakáján döntötte el, hogy újraindul a választáson, akkor azt gondolta, a választott vezetőknek van felelőssége abban, hogy legalább a remény szikráját megadják.

A Momentum április végén jelentette be, hogy támogatják Nemény Andrást. Ungár Péter, az LMP társelnöke lapunknak adott interjújában elárulta, úgy érzik, az MSZP-s politikus jól vezeti a várost.

Dobrev Klára: Elegem van

Dobrev Klára azzal kezdte, hogy közel ezren vannak a teremben, és ezúttal nem szokásos politikai beszéddel készült, hanem prezentációval.

Az az igazság, hogy tele van a hócipőm. Elegem van a hazugságból, a propagandából, a szemfényvesztésből. Azt szerettem volna, ha mindenkinek világosan, feketén, fehéren, számokkal, ábrákkal meg tudom mutatni, hogy miért van Magyarország ebben a drámai megélhetési válságban

– fogalmazott az árnyék-miniszterelnök.

Dobrev Klára úgy látja, a nemzeti büszkeség része a hétköznapok büszkesége is, hogy hétköznap is büszkék vagyunk a magyarságunkra, „korábban, amikor bárhol elmondtuk a világban, hogy mi magyarok vagyunk, mosolygó, elismerő pillantásokat kaptunk”, a szomszédos országok körében volt egy kis irigység is.

Az EP-képviselő szerint ennek vége, a szomszédok már azt kérdezik, hogy mi történt velünk, a büszkeség az ő szemükben csillan meg „Orbán elvette tőlünk a mindennapok nemzeti büszkeségét, azt az érzést, hogy nekünk egy kicsit jobb”.

Az árnyék-miniszterelnök hozzátette, lehetett volna másképp is, a koronavírus-járványig folyamatos volt a világban a gazdasági növekedés, „tíz év alatt annyi uniós pénz érkezett Magyarországra, amelyet ez az ország még nem látott”, ezt az oktatásra, egészségügyre, a panelházak felújítására is lehetett volna fordítani.

Dobrev Klára prezentációjának ábráin többek között az átlagfizetések és az infláció szerepelt uniós összehasonlításban. A politikus úgy gondolja, az európai intézmények és az európai országok sem bíznak Orbán Viktorban, „ezért nem kapjuk meg az uniós pénzeket. Nem bíznak benne a magyar vállalkozók sem, ezért nem mernek hosszabb távra tervezni. Az Orbán-kormány az oka az inflációnak, nem a háború és nem a szankciók”.

Az ellenzéki politikus arról is beszélt, hogy „nem betonba és vasba kell önteni a pénzt, nem a multikkal kell stratégiai szövetséget kötni, hanem a magyar emberekkel, ez az árnyékkormány legfontosabb programja. Amikor itt fog állni az Orbán utáni kormány miniszterelnöke, egy évvel a kormányra kerülése után ábrákon mutatja be, hogy merre indult az ország, azt kell látni, hogy pont a fordítottja történik, nem kevesebbet költünk az egészségügyre, nyugdíjra, gyerekekre, hanem többet”, és egy fillért sem költenek az oligarchákra. Dobrev Klára leszögezte, ez nem ígéret, hanem vállalás, amit számon lehet kérni.

Ott van az elégedetlenség az országban, de külön külön. Az a feladat, hogy ne külön küzdjetek, mert úgy nem lehet győzni. Amikor tüntettek, akkor ne azt kérjétek, hogy ne legyenek ott a pártok, hanem azt, hogy mindenki legyen ott

– fogalmazott a DK politikusa.

(Borítókép: Dobrev Klára. Fotó: Németh Kata / Index)