Válaszolt a kormány arra, ki akarnak-e lépni az EU-ból

Navracsics Tibor jövő héten Brüsszelbe utazhat, hogy az uniós pénzekről tárgyaljon – árulta el az atv.hu-nak a területfejlesztési miniszter, aki azt is leszögezte: az Orbán-kabinetnek esze ágában sincs kilépni az Európai Unióból.

A tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a magyar kormány hivatalosan is jelezte igényét a bizottságnak az uniós helyreállítási milliárdok hitelrészére is.

Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetésért felelős biztosa nemrég Budapesten tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel. Navracsics Tibor elárulta: a beszélgetés alatt nem merült fel annak lehetősége, hogy a bizottság elzárja a forrásokat.

„Sőt minden alkalommal a tárgyalások közös kiindulópontja annak rögzítése, hogy mindketten minél hamarabb megoldást szeretnénk” – jegyezte meg a miniszter, aki hozzátette, hogy a helyzet nem könnyű, mert „mindig újabb körülmények merülnek fel az Európai Bizottság részéről, amit meg kell oldania a magyar kormánynak”.

Ettől függetlenül a kölcsönös elkötelezettségünk a megoldás iránt megkérdőjelezhetetlen – jegyezte meg.

Az EU-nak szüksége van Orbánék voksára

Navracsics Tibor arról is beszélt, hogy Budapesten a többéves uniós költségvetési pénzügyi keretterv is szóba került. Ahhoz, hogy a többéves pénzügyi kerettervet módosítani lehessen, Magyarország szavazatára is szükség van – mutatott rá a miniszter.

„A bizottságtól nem kapjuk meg az egyértelmű megfogalmazását az aggályaiknak. Illetve amikor úgy érezzük, hogy egyértelműen megfogalmazták az aggályukat, és mi arra válaszolunk, akkor ők egy némileg más aspektussal jönnek elő. Az egyetemi alapítványok kuratóriumi tagjainak az összeférhetetlenségi szabályok meghatározásánál mind a mai napig nem kaptuk még meg pontosan azt a definíciót – pozíciókra vonatkozó felsorolást –, amit azért kérnek, nehogy összeférhetetlen legyen” – válaszolt a területfejlesztési miniszter arra a kérdésre, hogy az Erasmust érintő tárgyalásokon mi a „neuralgikus pont”.

Navracsics Tibor korábban úgy fogalmazott: nyárra minden brüsszeli vita megoldódhat. Most azt mondta, továbbra is bízik ebben a forgatókönyvben. „Mi azon leszünk mindenképpen, hogy a nyár végi időpontot tudjuk tartani” – jelentette ki.

A magyar kormány nem kér a huxitból

Az Európai Unió történetének tanulságai néven meghirdetett konferencián a miniszter úgy fogalmazott: „Ma már nem lehet jól kilépni az EU-ból.” Az atv.hu kérdésére, hogy ilyet nem is tervez a kormány, így reagált:

Nem, dehogyis.

„A brexit a bizonyíték arra, hogy már nem lehet jól kilépni az EU-ból" – hangsúlyozta.