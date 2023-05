Orbán Viktor: Sok minden jut az ember eszébe, de a döglött ló a legkevésbé

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy ha Magyarország valóban egy olyan hely, ahol „Európa közepén még él a szabadság, ahol még az ember bármilyen kérdésben, félelem nélkül elmondhatja a véleményét (Varga Judit CPAC-n elmondott beszédét idézte), akkor akkor miért tartalmazza a pedagógus-státusztörvény tervezete azt a rendelkezést, hogy a pedagógusok nem nyilváníthatnak a véleményt a köznevelési rendszer működéséről.

Továbbá azt is kérdezte az MSZP-s politikus, hogy a pedagógusok miért nem élhetnek azzal a jogukkal, hogy álláspontjukat a polgári engedetlenség formájában fejezzék ki, amely a polgári demokrácia elismert, bevett intézménye, és amellyel a miniszterelnök is korábban élt.

Azt is kérdezte, igaz-e, hogy a pedagógus életpályát egyfajta „hivatásrenddé” kívánják átalakítani.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarországon van néhány szakma, amit hivatásszakmának neveznek, és ezeknek sajátos jogi szabályozásra van szükségük. Ilyen hivatásszakma: az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók munkája és a katonák esetében is ez van. A pedagógusokra is így tekintenek, de a miniszterelnök szerint ebben a tekintetben nincs újdonság a törvénytervezetben, a pedagógusokat nem most választják le a közalkalmazottak általános jogi kategóriájáról. Egy ilyen úgymond életpálya-törvényt már 2013-14-ben bevezettek.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy a pedagógusok megérdemlik, hogy legyen egy életpálya-modellt szabályozó törvényük. Arról is beszélt, hogy arról még majd most vitázhatnak, hogy mit tartalmazzon vagy mit ne tartalmazzon a státusztörvény, ha a parlament elé kerül. Azt is kijelentette, hogy a pedagógusoknak a munkája életbe vágó Magyarország számára.

Kunhalmi Ágnes szerint a „hivatásrendiség” nem szakmai célokat, hanem kizárólag az állam politikai hatalmi céljait, vagyis a rendszer fenntartásának és kiteljesedését szolgálja. Orbán Viktor szerint olyan törvényt akarnak, amely elsősorban jó a diákoknak és a tanároknak. 2010-hez képes 1400 milliárd forinttal több van az oktatásra. „Önök voltak azok, akik egyhavi bért elvettek tőlük” – tette hozzá Orbán Viktor.