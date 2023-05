Újabb fordulat a Borkai-ügyben

Az ördög ügyvédje tárgyalásának első napján derült ki, hogy még egy, immáron a harmadik büntetőeljárás is megindul a Borkai-ügyben. A korábbi győri polgármester és barátai közel kétmillió forintot fizettek az adriai hajóútjukra beszervezett lányoknak, egyiküket pedig kerítéssel gyanúsították meg.

Csaknem 5 évvel a Borkai-ügy kirobbanása után egy újabb, harmadik szálon is büntetőeljárás indult. „Az ördög ügyvédjeként” elhíresült perben 2021-ben Czeglédy Csabát vádolták meg a Borkaiékról készült felvételek nyilvánosságra hozatalával. Egy évvel az első ítélet után, áprilisban ismételten bíróság elé állt Czeglédy Csaba, a politikus pedig tagadta, hogy bármi köze lett volna az erotikus videófelvételhez.

Mindeközben egy másik szálon is megindult a történet, 2022 áprilisában pedig hat ember ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, akik Borkai Zsolt és körének adriai nyaralásáról készítettek felvételeket, majd ezzel megzsarolták az akkori győri polgármester bizalmasát.

Kerítéssel gyanúsítják a Borkaiékkal szexelő lányok vezetőjét

Veszprémben az első tárgyalási napon derült ki, hogy egy harmadik büntetőeljárás is indult: az egyik beidézett tanút nemrég meggyanúsították kerítéssel. A Büntető törvénykönyv szerint, aki haszonszerzés céljából valakit szexuális cselekmény végzésére másnak megszerez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, üzletszerű kerítés esetén pedig kettőtől nyolc évig terjedő lehet a szabadságvesztés – írja a 24.hu.

A lap információi szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda négyrendbeli kerítéssel gyanúsította meg a nőt, aki a rendőrök szerint a közvetítő, H. Zoltán útmutatását követve a saját autójával vitt az Adriára négy lányt. A nyomozók szerint mind az öten eleve üzletszerű szexre készültek, amikor vállalták az utat. Az eljárás alá vont nő nem azonos a botrány miatt elhíresült ikerpár tagjaival, de maga is ott volt a jachton, és részt vett az orgián.

Az ikerpár egyik tagját, aki harmadrendű vádlottként egyedüliként mondott le a tárgyalásról, és tett beismerő vallomást, a bíróság személyes adattal való visszaélés miatt másfél millió forint pénzbüntetéssel sújtotta.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a lap megkeresésére elismerte, hogy újabb rendőrségi vizsgálat indult az orgia szervezésével kapcsolatban, de folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva több információt nem árultak el.

A 24.hu arról is ír, tudomásuk szerint Borkai Zsolt ügyvédje, aki szintén részt vett a jachtozáson, korábbi megnyilatkozásaiban azt állította, hogy a férfiakból álló társaság nem szexuális szolgáltatásokra rendelt lányokat a 2018. május 22-én indult hajóútra. Rákosfalvy Zoltán szerint hoszteszeket kerestek, akiknek az lett volna a feladatuk, hogy beszélgessenek a vendégekkel, és gondoskodjanak az étel-ital pótlásáról. Rákosfalvy elmondása szerint már csak a vitorlás fedélzetén, amikor „beindult a buli”, akkor tapasztalták, hogy a lányok szexuális szolgáltatásokat is felajánlottak, amit néhány résztvevő el is fogadott.

A rendőrség szerint a nemrég meggyanúsított nő vette át a lányok beszervezéséért és munkájáért járó pénzt, amiért Borkaiék 5500 eurót, akkori árfolyamon átszámítva 1,8 millió forintot fizettek.

(Borítókép: Borkai Zsolt 2019. október 15-én. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)