A szittya gondolkodásmód főszerepet kap a honvédségben

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök április 27-én mentette fel Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, a Honvéd Vezérkar korábbi főnökét. Ruszin-Szendi Romulusz helyére Böröndi Gábor altábornagyot nevezték ki. A honvédség korábbi vezetőjének leváltásának okairól számos magyarázat látott napvilágot. A honvédelmi miniszter elsődlegesen azzal magyarázta a döntést, hogy szemléletváltásra van szükség a honvédségnél.

A Szabad Európa információi szerint Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként időnként „nem megfelelő stílusban” beszélt a köztársasági elnökkel. „Ez ráadásul mások jelenlétében is előfordult, nyilván elég hamar végigfutott a vezérkar körében, és megütközést keltett. Mégiscsak Novák Katalin a Magyar Honvédség főparancsnoka az alkotmány szerint” – mondta a portálnak egy minisztériumi forrás. A lap forrása úgy tudja, hogy ezt Novák Katalin később sehol nem tette szóvá, de az eset „nyilván nem növelte Szalay-Bobrovniczky Kristóf rokonszenvét a vezérkari főnök felé”.

Minden héten van egy miniszteri értekezlet a HM-ben, amin a vezérkari főnök is ott van. Többen azt mondták a résztvevők közül, hogy ezeken is lehetett érezni, hogy nincs meg a közös hang a két vezető között. Utólag már világosnak tűnik, hogy a miniszter csak kivárta az időt, amíg kiismeri magát annyira a honvédségen belül, hogy megtalálja a megfelelő utódot. Ehhez a jelek szerint kellett szűk egy év, de most meglépte azt, amit valószínűleg régebb óta tervezett már