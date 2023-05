Folytatódik a kordonbontás a Karmelitánál, érkeznek a demonstrálók

Ismét kordont bontott a Momentum Mozgalom kedd reggel a Karmelita kolostornál, ahol kitűzték 7 pontból álló követeléseiket is. A rendőrség többeket igazoltatott, emellett büntetőeljárást is kezdeményeztek a rongálásban résztvevők ellen. Eközben a párt egy újabb videóban hívta utcára az embereket, és közölték: délután is folytatják a demonstrációt.

A rendőrség kedd délután egy közleményt adott ki a reggeli tüntetésről, amelyben azt írták: be nem jelentett gyűlésen 41 főt igazoltattak, köztük több országgyűlési képviselőt.

Hozzátették, hogy a résztvevők az építési területet határoló kordonelemeket lehajlították, ledöntötték, összekötő tartóelemeket vágtak át.

A GYŰLÉS SZERVEZŐJÉVEL SZEMBEN pedig SZABÁLYSÉRTÉSI FELJELENTÉST TESZNEK.

A felvételek elemzését és a helyszíni szemlét követően a rongálásban résztvevők ellen szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményeznek – írják.

A Momentum reggeli akciójában több országgyűlési képviselő is jelen volt, köztük Tompos Márton, Hajnal Miklós, Orosz Anna, Bedő Dávid és a párt elnöke, Gelencsér Ferenc is. Az Index helyszínen lévő munkatársa a lefektetett kordonokon békésen ülő és azokat őrző aktivisták 40-50 fős jelenlétéről számolt be. A Karmelita kolostor mellett feltűnt Hadházy Ákos független képviselő is.

Délután folytatódik, egész nap őriznék a lebontott kordont

A kedd reggeli kordonbontásról a Momentum Mozgalom Facebook élő adásban jelentkezett be. Bedő Dávid, a párt országgyűlési képviselője szerint ezt egész nap őrizik majd. Emellett hét pontból álló követeléseiket is kitűzték a Karmelita ajtajára. Ebben az alábbiakat fogalmazták meg:

Követeljük a sajtó szabadságát, a közpénzből fizetett, hazug propaganda betiltását! A rendeleti kormányzás felszámolását, az országgyűlés ellenőrző jogainak helyreállítását! Arányos képviseletet biztosító, tiszta és szabad választásokat! A központilag szervezett korrupció felszámolását! Európai Ügyészséget! A sztrájkjog visszaállítását; a teljes közszféra bérfelzárkóztatásának megkezdését! A fideszes káderek leváltását a független állami intézmények éléről! A természet és a jövő generációk érdekeinek védelmét, fenntartható gazdaságpolitikát!

Orosz Anna, a Momentum Mozgalom egyik képviselője a közösségi oldalán szintén arra kérte az embereket, hogy csatlakozzanak a tüntetéshez.

Érkeznek az emberek, Beatrice-dalok mellett az Örömóda is felcsendült

Kollégánk a helyszínről jelentette, hogy délután újabb táblákat helyeztek el a Karmelita előtt.

Eközben a tüntetők folyamatosan szállingóznak a helyszínre, és zenét hallgatnak: többek közt a Beatrice dalai, valamint később az Európai Unió himnusza, az Örömóda is felcsendült. Ezenkívül egy EU-s zászlót is kifeszítettek a helyszínen.

Egyelőre azonban viszonylag kevesen vannak a helyszínen. Kollégánk szerint a szervezők kicsit későbbre várják az emberek többségét.

Legutóbb május 3-án volt tüntetés a Karmelitánál, szerda délután a tanárok és a diákok hangot adtak nemtetszésüknek. Az esemény ismét dulakodásba, kordonbontásba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. A Karmelita kolostor előtti tüntetésen letartóztatták Tompos Márton momentumos országgyűlési képviselőt és több diáktüntetőt. A képviselőt a hajnali órákban kiengedték a Gyorskocsi utcából.