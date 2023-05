Nyugdíjas polgárőr mentette meg a folyóban sodródó fiú életét

„A ballagás biztosítása után indultam haza kocsival, amikor a várost elhagyva három gyermekre lettem figyelmes, akik kétségbeesve integettek nekem segítségért. A kocsiból kiszállva vettem észre a társukat a Zagyva közepén, csak a tarkója látszódott a partról” – emlékezett vissza a Blikknek nyilatkozva Plavecz János, a Heves vármegyei Lőrinci polgárőre.

Mint mondta, azonnal reagált, ledobta a mellényét, az iratait, a telefonját, majd a szolgálati ruhájában, bakancsban beugrott a folyóba. A víz olyan mély volt, hogy csak úszva tudta megközelíteni az eszméletlenül sodrodó fiút.

Megfogtam a haját, felemeltem a fejét, visszafele pedig toltam magam előtt a magatehetetlen gyermeket, de a végére nagyon elfáradtam, és vizet is nyeltem közben. Olyan volt, mintha már nem élne, de abban a pillanatban csak a mentésére koncentráltam. A végére már alig maradt erőm, égett a tüdőm, végül egy másik férfi segített kiemelni őt a partra, én pedig azonnal megkezdtem az újraélesztését. Nyomtam a mellkasát, a víz pedig csak úgy robbant ki a tüdejéből a száján és az orrán keresztül. Egyszer aztán elkezdett hörögni, ami óriási erőt adott a folytatáshoz, hamarosan pedig a levegőt is elkezdte magától venni és kommunikálni is tudott