Szolgálaton kívüli, alkalmi mentőcsapat mentett életet egy étteremben

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán számolt be arról az esetről, amikor több egymástól független, szolgálaton kívüli mentős mentett életet egy egri étteremben. A félrenyelés miatt összeesett beteget végül stabil állapotban szállították kórházba a szolgálatban lévő mentősök.

Családjával ebédelt egy egri étteremben egy 70 év körüli férfi, aki egyszer csak fulladozni kezdett egy félrenyelt étel miatt. A szemtanúk rögtön mentőt hívtak, a férfi azonban hirtelen összeesett és a légzése leállt.

Mentésirányító bajtársunk azonnal riasztotta a legközelebbi mentőegységet, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a beteg fiát. A közelben sétált egy szabadnapos gépkocsivezető bajtársunk is, akit egy barátja értesített az étteremben történtekről, így rögtön a helyszínre sietett. A SzívCity alkalmazáson keresztül is riasztást adtak le a mentők, amelyre szintén két szabadnapos bajtársunk válaszolt, akik Encsről utaztak a városba és éppen egy másik étteremben ebédeltek

– olvasható a bejegyzésben.

Több mentős is csatlakozott az életmentéshez, majd kiérkezett a rohamkocsi is, amelynek személyzete is csatlakozott a szabadnaposokhoz.

A bajtársak ugyan most találkoztak először, tökéletes összhangban dolgoztak együtt. Az időben megkezdett mellkasi nyomások ráadásul rövid időn belül sikerre vezettek és a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!

– írták.